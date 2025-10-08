EE. UU. exige a Petro retractarse tras acusarlo de bombardear lancha colombiana en el Caribe

La Casa Blanca negó las acusaciones de Petro y pidió una retractación para evitar una crisis diplomática. Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

La Casa Blanca le pidió al presidente colombiano Gustavo Petro que se retracte públicamente de su afirmación, que calificó de “infundada y reprochable”, sobre que en un reciente bombardeo en el Mar Caribe habría sido impactada una lancha colombiana con ciudadanos colombianos a bordo.

🔑Las claves de lo que le pidió la Casa Blanca a Petro (por si tiene afán)

EE. UU. calificó de infundadas las acusaciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro sobre un bombardeo en el Caribe.

La Casa Blanca pidió al presidente colombiano retractarse públicamente.

Washington mantiene operaciones militares contra el narcotráfico en la región.

Crece la tensión diplomática entre los gobiernos de Petro y Trump.

Venezuela también rechazó el despliegue militar estadounidense en el Caribe.

Petro había señalado que existen indicios de que la última embarcación atacada por Estados Unidos en el Caribe era colombiana y llevaba a compatriotas dentro, y advirtió que esto abre un nuevo escenario de conflicto en la región.

Sin embargo, Washington no ha confirmado detalles específicos sobre las nacionalidades o las pruebas que respaldan la acción militar. La Casa Blanca ha solicitado la retractación para evitar tensiones mayores mientras analiza la situación diplomática.

Estados Unidos ha intensificado sus acciones militares en el Caribe bajo la administración del presidente Donald Trump, con operaciones dirigidas principalmente contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico y organizaciones designadas como terroristas, según France 24.

El despliegue incluye buques de guerra, aviones de vigilancia y ejercicios de fuego real, y ha resultado en la destrucción de varias lanchas rápidas y la muerte de numerosos tripulantes sospechosos de traficar drogas desde Venezuela hacia territorio estadounidense.

Estas maniobras han generado críticas de sectores internacionales y regionales, que advierten sobre el riesgo de una escalada militar y posibles afectaciones a países vecinos como Colombia y Venezuela, cuya soberanía y población han estado en el centro del debate diplomático.

“El despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe está motivado por la necesidad de combatir el narcotráfico y proteger la seguridad regional, pero es crucial que estas operaciones se conduzcan dentro del marco legal internacional para evitar tensiones y conflictos innecesarios”, afirmó la analista en seguridad internacional, Ana María Salazar para La República.

En los últimos meses, Gustavo Petro ha intensificado sus críticas hacia Donald Trump debido a diferencias en temas como la política migratoria, la lucha contra el narcotráfico y el respaldo estadounidense a Israel.

Estas tensiones alcanzaron su punto máximo a finales de septiembre cuando Estados Unidos le revocó a Petro su visa, reflejando el deterioro en las relaciones bilaterales entre ambos gobiernos.

Trump ha defendido el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe como una medida necesaria para combatir el narcotráfico y garantizar la seguridad regional, afirmando que las operaciones son parte de una ofensiva estratégica contra organizaciones criminales y terroristas que operan en la zona.

“El aumento de la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe no solo intensifica las tensiones geopolíticas, sino que además corre el riesgo de provocar conflictos innecesarios y deteriorar las relaciones con gobiernos vecinos. Estas acciones parecen más una muestra de fuerza política que una estrategia efectiva de seguridad”, aseguró Paul Pillar, exfuncionario de la CIA para el medio The Nation.

Por su parte, el líder del regimen venezolano Nicolás Maduro también ha rechazado estas acciones, calificándolas como una agresión y una amenaza a la soberanía de los países caribeños, denunciando que el despliegue constituye un acto de provocación que incrementa la tensión y el riesgo de conflicto en la región.

