Padrino reconoce presencia de la CIA en Venezuela, pero dice que fracasará

AME365. CARACAS (VENEZUELA), 17/09/2025.- Fotografía cedida por Prensa del Palacio de Miraflores del ministro de defensa, Vladimir Padrino López participando durante un acto militar este miércoles, en Caracas (Venezuela). Padrino López llamó a "duplicar esfuerzos" militares ante un eventual conflicto bélico en el mar Caribe, después de que Caracas denunciara como una "amenaza" el despliegue naval de Estados Unidos, país que asegura combatir el narcotráfico cerca al territorio venezolano. EFE/ Prensa del Palacio De Miraflores /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) Foto: EFE - Prensa del Palacio de Miraflores

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El titular de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, advirtió este jueves que fracasará cualquier operación encubierta en el país por parte de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, a la que el presidente de esa nación, Donald Trump, autorizó recientemente a realizar operativos confidenciales en territorio venezolano.

“Por aquí no pasará ningún intento de desestabilización de la nación venezolana. Podrán meter no sé cuántos cuerpos adscritos a la CIA en operaciones encubiertas desde cualquier flanco de la nación, y cualquier intento fracasará, como han fracasado hasta ahora”, afirmó Padrino López en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El titular de Defensa señaló tener conocimiento de que “la CIA está allí presente, no solamente en Venezuela, sino en todas partes del mundo donde hay una embajada de los Estados Unidos”, con el que Caracas no tiene relaciones diplomáticas desde 2019.

El pasado 15 de octubre, Trump confirmó que autorizó a la CIA a realizar operaciones encubiertas en Venezuela porque, dijo, los líderes de ese país han “vaciado sus cárceles” para enviar a presos a Estados Unidos.

También acusó a Caracas de traficar droga hacia territorio estadounidense.

El mandatario agregó que con sus acciones estaba seguro de que los líderes de Venezuela “estaban sintiendo la presión”.

Ese mismo día, el Gobierno de Nicolás Maduro manifestó que ve con “extrema alarma” el uso de la CIA, lo que considera forma parte de “una política de agresión, amenaza y hostigamiento” contra Venezuela.

En simultáneo, EE.UU. mantiene un despliegue militar en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el supuesto narcotráfico procedente del país suramericano, mientras que Venezuela denuncia que se trata de una amenaza en su contra para propiciar un “cambio de régimen”.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com