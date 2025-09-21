Homenaje a Charlie Kirk: Trump, Musk y líderes republicanos se reúnen en Arizona

Asistentes levantan una cruz de madera antes del servicio conmemorativo público del activista político Charlie Kirk en el estadio State Farm, en Glendale, Arizona, EE. UU., el 21 de septiembre de 2025. Foto: EFE - CAROLINE BREHMAN

Este domingo, amigos y aliados políticos del fallecido activista de derecha Charlie Kirk se reúnen en el estadio State Farm, en Glendale, Arizona, para rendirle homenaje.

🔑 Claves del evento de homenaje para Charlie Kirk (por si tiene afán):

Miles de personas asisten al homenaje en el estadio State Farm, en Arizona.

Donald Trump y el vicepresidente J.D. Vance participan como oradores principales en la ceremonia.

El acto reúne a políticos, celebridades conservadoras y miembros de la administración Trump.

Elon Musk y otras figuras de la derecha destacan públicamente su apoyo y presencia.

El evento combina discurso político y mensaje religioso, reforzando un movimiento en nombre de Kirk.

Al acto conmemorativo llegan el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el vicepresidente, J.D. Vance. Ambos hablan en la ceremonia junto con Erika Kirk, viuda del activista.

“Toda nuestra administración está aquí, y no solo porque queríamos a Charlie como amigo, aunque así era, sino porque sabemos que no estaríamos aquí sin él”, dijo Vance, “Charlie construyó una organización que transformó el equilibrio de nuestra política”.

Miles de personas hacen fila para ser parte del tributo hacia Kirk. Con corbatas rojas, estampados de banderas y todo tipo de mercancía MAGA (Make America Great Again, en español “Hacer a Estados Unidos grande otra vez”), llegan desde lugares tan lejanos como Idaho, Wisconsin, Minnesota y Misisipi.

“He asistido a mítines de Trump, eventos políticos de activistas cristianos y a incontables servicios religiosos como reportera de religión. Pero nunca había experimentado algo como esto, donde el más alto nivel de gobierno y el culto evangélico se entrelazan como uno solo, y a una escala tan grandiosa”, asegura la periodista del New York Times, Elizabeth Días.

Oradores políticos y religiosos se dirigen a la multitud que llena el estadio. Celebridades conservadoras y miembros de la administración Trump se unen a las decenas de miles de asistentes que ovacionan ante la figura de Kirk.

Benny Johnson, podcaster de derecha, vincula ese martirio con un plan divino para Estados Unidos y agradece a la administración Trump por llevar a cabo “esa misión sagrada de empuñar la espada contra el mal”, según The New York Times.

Elon Musk también participa en el acto conmemorativo, como lo confirma en su cuenta de X, donde comparte una imagen del estadio lleno y afirma sentirse honrado de estar allí y que es “todo por Charlie Kirk”.

Marco Rubio, secretario de Estado, expone el mensaje del evangelio cristiano sobre la muerte y resurrección de Jesús, explicando cómo alcanzar la salvación y la vida eterna.

Otras figuras de la derecha estadounidense que asisten al homenaje son: la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem; el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr.; y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, entre otros.

