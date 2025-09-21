Así fue el homenaje a Charlie Kirk en Arizona: Trump y líderes republicanos presentes

El presidente de EE. UU., Donald Trump, pronuncia un discurso durante el servicio conmemorativo público del activista político Charlie Kirk en el estadio State Farm, en Glendale, Arizona. Foto: EFE - CAROLINE BREHMAN

Este domingo se llevaron a cabo las exequias del activista de derecha Charlie Kirk, quien fue asesinado el pasado 10 de septiembre mientras daba un discurso en Orem, Utah. El evento se realizó en el estadio State Farm, en Glendale, Arizona, y reunió a miles de amigos y aliados políticos de Kirk.

🔑 Claves del homenaje a Charlie Kirk (por si tiene afán):

Miles de personas asistieron al homenaje de Charlie Kirk en el estadio State Farm, en Glendale, Arizona.

Donald Trump y el vicepresidente J.D. Vance fueron los oradores principales, destacando a Kirk como mártir estadounidense y cristiano, respectivamente.

Erika Kirk asumió el liderazgo de Turning Point USA y perdonó públicamente al hombre que mató a su esposo.

El evento reunió a figuras conservadoras como Elon Musk, Marco Rubio y Stephen Miller, mezclando discursos políticos con mensajes religiosos.

El homenaje combinó fervor religioso con un llamado a la acción política, reforzando el movimiento creado por Charlie Kirk.

Durante la ceremonia, intervinieron familiares y políticos republicanos y de derecha estadounidenses. El presidente Donald Trump fue el último en hacer una intervención; antes de él, hablaron el vicepresidente J.D. Vance y la viuda del activista Erika Kirk, entre otros.

Trump se refirió a Charlie Kirk como un mártir; sin embargo, dijo que no fue solamente uno cristiano (como lo hizo J.D. Vance), sino también uno estadounidense. “Nuestro mayor evangelista de la libertad estadounidense se volvió inmortal”, dijo Trump. “Ahora es un mártir por la libertad de Estados Unidos”, agregó.

El evento también se destacó porque logró reunir a Donald Trump y a Elon Musk, quienes se sentaron juntos pese a la separación y discusión pública que tuvieron en junio.

NEW: President Trump and Elon Musk were spotted sitting together and chatting during a surprise reunion at Charlie Kirk’s memorial. pic.twitter.com/5asd3mTiJF — Fox News (@FoxNews) September 21, 2025

“Charlie Kirk es más grande hoy que nunca. Puede que eso no ayude a sus amigos y seres queridos, pero ellos saben que es verdad. Él ahora es eterno”, aseguró Trump en su intervención.

El mandatario añadió que “Charlie no odiaba a sus oponentes. Quería lo mejor para ellos. En eso discrepé con Charlie. Yo odio a mi oponente y no quiero lo mejor para él”.

Sin embargo, el mandatario aprovechó la oportunidad para anunciar que su administración había “encontrado una respuesta al autismo” y que la anunciaría la noche del lunes en la Casa Blanca.

👉 Intervenciones de familiares, amigos y colegas en homenaje a Kirk

El vicepresidente J.D. Vance, cercano a Charlie Kirk, atribuyó a su difunto amigo el mérito de las victorias políticas que los republicanos habían obtenido en los últimos años.

“Está aquí toda nuestra administración, pero no solo porque amábamos a Charlie como amigo —aunque así fue—, sino porque sabíamos que no estaríamos aquí sin él”, dijo Vance. “Charlie construyó una organización que transformó el equilibrio de nuestra política”.

“Debemos recordar que él es un héroe para los Estados Unidos de América y un mártir de la fe cristiana”, añadió el vicepresidente.

La viuda Erika Kirk aseguró que el trabajo de su esposo quedó “incompleto” y que ahora ella lo completaría, ya que fue asignada como jefa de Turning Point USA, la organización que fundó Charlie Kirk, en la que viajaban por todo Estados Unidos para dar discursos sobre política conservadora en distintas universidades.

Además, perdonó públicamente al hombre que mató a su esposo. “Lo perdono porque eso es lo que hizo Cristo”, dijo. “La respuesta al odio no es el odio”, aseguró.

Marco Rubio, secretario de Estado, rindió homenaje a Charlie Kirk citando el mensaje del evangelio sobre la muerte y resurrección de Jesús. Stephen Miller, subjefe de personal de la Casa Blanca, vislumbró un despertar espiritual tras la muerte de Kirk.

El acto mezcló fervor religioso con un intenso llamado a la acción, diseñado para fortalecer el movimiento político del polémico activista, asesinado hace menos de quince días.

