EE. UU. mata a cuatro personas en otro ataque a supuesta narcolancha

El bombardeo se une a la campaña iniciada por Washington en septiembre de 2025 con ataques en la región contra embarcaciones señaladas de…

El mensaje en la red social X está acompañado de un video en blanco y negro, en el que un proyectil impacta una lancha en movimiento en alta mar.

El ataque tuvo lugar "en una de las rutas bien conocidas del narcotráfico en el Caribe", según el Comando Sur.

El Pentágono informó que fuerzas estadounidenses atacaron el domingo una narcolancha en el Caribe y que cuatro ocupantes murieron en la operación.

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El bombardeo se une a la campaña iniciada por Washington en septiembre de 2025 con ataques en la región contra embarcaciones señaladas de participar en actividades de narcotráfico hacia Estados Unidos.

La ofensiva, denunciada por organizaciones no gubernamentales y juristas como ejecuciones extrajudiciales, ha matado al menos a 230 personas, según un recuento de la AFP.

El Pentágono asegura que ha ido reduciendo el ritmo de ataques, ya que según los responsables militares el tráfico de estupefacientes por mar se ha reducido drásticamente.

Sin embargo, múltiples informes han mostrado que la eficacia de la estrategia ha tenido un impacto prácticamente nulo en el tráfico de drogas hacia Norteamérica.

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