Es oficial: EE. UU. suspende parte de la ayuda a Colombia y descertifica al país

El Departamento de Estado de Estados Unidos oficializó este viernes la suspensión parcial de la ayuda prevista para Colombia, una medida que había sido anticipada días atrás por el presidente Donald Trump como respuesta a su enfrentamiento con el mandatario colombiano Gustavo Petro.

La decisión fue anunciada por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien dijo que Colombia no será certificada en la lucha contra el narcotráfico en cumplimiento de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado de 2024, prorrogada para el año fiscal 2025.

En su declaración, Rubio afirmó que las “políticas antinarcóticos del presidente Petro han sido desastrosas e ineficaces” y que el país está “fallando de manera demostrable” en el cumplimiento de sus responsabilidades en el control de drogas.

Atención: El @StateDept de Estados Unidos oficializa la suspensión de ayudas económicas para lucha antinarcóticos a Colombia debido a "las desastrosas e ineficaces políticas antinarcóticos del presidente Gustavo Petro". Vía @BluRadioCo pic.twitter.com/wrXEk3tEOi — Ricardo Ospina (@ricarospina) October 24, 2025

El comunicado subraya que Estados Unidos “no hará la vista gorda ante la complacencia y ánimo a los narcotraficantes por parte de Petro” y que seguirá trabajando con las fuerzas de seguridad, el sistema judicial y los gobiernos locales, pero no con el círculo cercano del presidente.

“La decisión no refleja el desempeño de las instituciones, sino los fracasos e incompetencia de Gustavo Petro y su entorno”, agrega el texto.

El escenario podía ser peor

Aunque la medida no implica la pérdida total de la cooperación, sí congela cerca del 20 % de los fondos destinados a la lucha antidrogas, equivalentes a unos 27 millones de dólares anuales.

El resto de la asistencia se mantendría bajo una figura de exención (“waiver”), que permite sostener temporalmente programas considerados estratégicos para la seguridad nacional estadounidense.

Desde el 2000, Colombia ha recibido más de 14.000 millones de dólares en cooperación de Washington, gran parte de ellos enfocados en operaciones antinarcóticos, desarrollo rural y fortalecimiento institucional.

Analistas advierten que el recorte afectará programas de sustitución de cultivos ilícitos, apoyo a comunidades en zonas priorizadas por la “paz total” y proyectos de cooperación judicial y de derechos humanos.

La descertificación llega pocas horas después de que el Departamento del Tesoro incluyera a Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás y el ministro del Interior Armando Benedetti en la llamada “Lista Clinton”, que contempla sanciones financieras y el congelamiento de activos en territorio estadounidense.

