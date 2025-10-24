Logo El Espectador
“La amenaza se cumplió”: Petro reaccionó a la inclusión en la Lista Clinton

El mandatario anunció el nombre del abogado que lo defenderá en este caso, Dany Kovalik.

Redacción Política
24 de octubre de 2025 - 07:04 p. m.
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Foto: El Espectador
El presidente Gustavo Petro reaccionó este viernes a la decisión del gobierno de Estados Unidos de incluirlo en la llamada Lista Clinton, junto a su esposa, Verónica Alcocer; su ministro del Interior, Armando Benedetti; y su hijo, Nicolás Petro Burgos.

Según la página de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la inclusión de estos altos funcionarios, entre estos el mandatario, obedece a sus supuestos vínculos con narcotráfico, los cuales mencionó el presidente Donald Trump en la última semana.

El ministro Benedetti también reaccionó con un mensaje en su cuenta de X. “Por haber defendido la dignidad del país y que el presidente Petro no es un narcotraficante, me meten en la lista OFAC sin yo haberlos agredido. Eso demuestra que todo imperio es injusto y que su lucha antidrogas es una farsa armamentista", dijo el jefe de la cartera política.

A renglón seguido, aseguró que “en este país nadie se cree el cuento de que yo soy narcotraficante. Nunca he entrado a la casa de un solo narcotraficante. Para EE.UU. un pronunciamiento no violento es igual que ser narcotraficante. Gringos go home”.

Noticia en desarrollo...

Por Redacción Política

UnaVezMás (22193)Hace 2 minutos
Que se metan un cerro los gringos
Bueno Bueno(20426)Hace 4 minutos
El problema de Petro no es nada de narcotráfico, esto es solo un pretexto y un asunto del que se valen cada vez que quieren montársela a alguien. El problema es que no se le humilla, que critica lo de los deportados, lo del inmenso arsenal frente a Venezuela para de vez en cuando atacar una lanchita y matar unos pobres transportadores de droga o pescadores, lo de Gaza, y ese emperador guiado por sus cortesanos Rubio y Moreno y el otro senador ese, actúa de esa manera.
Aquiles Brinco(jhlcb)Hace 7 minutos
Muy bueno, pues nadie lo manda a q’ salga abrazado en tarima con los narcotraficantes, quien lo manda a EE. UU., a q’ vaya a pedirles a los militares q’ desobedezcan a su presidente; quien lo manda a q’ le chupe las medias a maduro y al cartel de los soles.
arturo barrera(6208)Hace 8 minutos
Excelente noticia buen por usa duro contra los hampones
Rafael GARCÏA(zz830)Hace 8 minutos
Pero no incluyen a Utibe que lo tiene demostrado
