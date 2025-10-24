“La amenaza se cumplió”: Petro reaccionó a la inclusión en la Lista Clinton

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y presidente de Colombia, Gustavo Petro. Foto: El Espectador

El presidente Gustavo Petro reaccionó este viernes a la decisión del gobierno de Estados Unidos de incluirlo en la llamada Lista Clinton, junto a su esposa, Verónica Alcocer; su ministro del Interior, Armando Benedetti; y su hijo, Nicolás Petro Burgos.

Según la página de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la inclusión de estos altos funcionarios, entre estos el mandatario, obedece a sus supuestos vínculos con narcotráfico, los cuales mencionó el presidente Donald Trump en la última semana.

Efectivamente la amenaza de Bernie Moreno se cumplió, yo y mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC.



Mi abogado en mi defensa será Dany Kovalik de los EEUU.



Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae está medida del gobierno de la sociedad que… — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 24, 2025

El ministro Benedetti también reaccionó con un mensaje en su cuenta de X. “Por haber defendido la dignidad del país y que el presidente Petro no es un narcotraficante, me meten en la lista OFAC sin yo haberlos agredido. Eso demuestra que todo imperio es injusto y que su lucha antidrogas es una farsa armamentista", dijo el jefe de la cartera política.

A renglón seguido, aseguró que “en este país nadie se cree el cuento de que yo soy narcotraficante. Nunca he entrado a la casa de un solo narcotraficante. Para EE.UU. un pronunciamiento no violento es igual que ser narcotraficante. Gringos go home”.

Noticia en desarrollo...

