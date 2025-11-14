EE. UU. publica primeras imágenes del USS Gerald Ford en el Caribe

El USS Gerald Ford mide más de 335 metros de largo y funciona con energía nuclear. Foto: Tomada de X del Comando Sur

El Comando Sur de los Estados Unidos publicó por primera vez en sus redes sociales imágenes del recién llegado USS Gerald Ford al Caribe.

Se trata del mayor portaaviones del mundo, que ha sido trasladado hacia este mar en medio de la campaña militar que ese país norteamericano dice estar llevando a cabo contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.

“El Grupo de Ataque de Portaaviones Doce despliega una presencia con propósito: disuadir redes ilícitas, desarticular amenazas transnacionales, salvaguardar el Caribe y defender la patria", trinó la cuenta oficial del comando este viernes, horas después de haber publicado las imágenes en Facebook.

En ellas, se ve a la gigantesca embarcación flanqueada por otros tres destructores, un avión de vigilancia y ocho cazas en formación.

📍Western Atlantic Ocean

In the #SOUTHCOM region, Carrier Strike Group Twelve delivers presence with purpose - deterring illicit networks, disrupting transnational threats, safeguarding the Caribbean, and defending the homeland. @CVN78_GRFord pic.twitter.com/zG4IVQS2ln — U.S. Southern Command (@Southcom) November 14, 2025

El despliegue estadounidense, que Venezuela denuncia como un intento por derrocar a su presidente, Nicolás Maduro, comenzó en septiembre y desde entonces ha derribado 21 supuestas narcolanchas con un saldo de al menos 80 muertos.

Operación Lanza del sur

El jueves, además, Estados Unidos anunció la operación Lanza del sur, la cual “defiende nuestra patria, expulsa a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente. El hemisferio occidental es la vecindad de Estados Unidos, y la protegeremos”, según el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

Hegseth, no obstante, ha recibido críticas por anunciar una operación que lleva el mismo nombre de otra presentada en enero y cuyo objetivo es “desplegar buques aéreos y de superficie no tripulados para ayudar a determinar las combinaciones de vehículos no tripulados y fuerzas tripuladas para proporcionar un conocimiento coordinado del dominio marítimo y llevar a cabo operaciones antinarcóticos”.

“Me bastaron cinco minutos en Google para descubrir que el Pentágono ya tiene en marcha la Operación Lanza del Sur, que comenzó en enero, pero tal vez nadie se lo haya comunicado al secretario de Defensa”, trinó también Robert Mackey, de The Guardian en Estados Unidos.

El nombre, de hecho, vendría de más atrás. Adam Isacson, experto en defensa, seguridad, fronteras y migración en la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), por ejemplo, escribió en X: “Supongo que se quedaron sin nombres. Esto es de noviembre de 2017”.

Nuevos ejercicios con Trinidad y Tobago

También este viernes se anunció que Estados Unidos conducirá nuevos ejercicios militares con su aliada Trinidad y Tobago, vecina de Venezuela.

Trinidad ha expresado su apoyo a la presencia estadounidense en el Caribe, mientras que Venezuela no se pronunció aún sobre estos nuevos ejercicios militares que anunció el viernes el ministerio trinitense del Exterior para el 16-21 de noviembre.

Caracas, no obstante, tachó de provocación los que se realizaron hace menos de un mes con la llegada a Puerto España del destructor estadounidense USS Gravely.

“Esta próxima actividad forma parte de nuestra larga historia de colaboración” entre ambos países, indicó el mencionado comunicado. “Demuestra la sólida relación entre Trinidad y Tobago y Estados Unidos”, señaló.

“Trinidad y Tobago sigue sufriendo el flagelo de los delitos relacionados con armas de fuego y la violencia de pandillas”, añadió el texto. “Estos ejercicios intensificados forman parte de nuestra estrategia coordinada para garantizar que nuestro personal esté óptimamente entrenado y equipado para abordar estos problemas”.

