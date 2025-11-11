EE. UU. se acerca a un acuerdo para reabrir el gobierno: demócratas ceden en el Senado

Personas caminan cerca del Capitolio de Estados Unidos, en Washington. Foto: EFE - Will Oliver

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Después de más de 40 días de cierre de servicios públicos federales, un récord, Estados Unidos vislumbra el lunes una posible solución al bloqueo presupuestario que causó este shutdown, tras un acuerdo en el Senado entre la mayoría republicana y algunos demócratas moderados, quienes ya enfrentan las críticas de su propio partido.

Desde el 1 de octubre, más de un millón de trabajadores federales no han trabajado o lo han hecho sin cobrar. La presión sobre los legisladores ha aumentado en los últimos días por la cancelación de miles de vuelos.

Tras superar un importante obstáculo procedimental el domingo por la noche, se prevé que el Senado apruebe un proyecto de presupuesto a última hora del lunes o durante la madrugada. Este texto tendrá que pasar por la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, previsiblemente el miércoles.

El presidente Donald Trump elogió el lunes el acuerdo. “Vamos a reabrir nuestro país muy rápidamente”, dijo ante los periodistas en la Oficina Oval, en alusión a la reapertura de servicios públicos federales que dejaron de funcionar debido a la parálisis presupuestaria.

Cuando se le preguntó si se adheriría a los términos del pacto, que incluyen la reincorporación de los trabajadores federales despedidos durante el cierre o shutdown, el republicano se comprometió a “cumplir el acuerdo” y dijo que “es muy bueno”.

“Parece que nuestra larga pesadilla nacional está llegando a su fin, y estamos agradecidos por ello”, declaró de su lado el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, el lunes por la mañana.

“Al menos algunos demócratas parecen dispuestos a hacer lo que los republicanos, el presidente Trump y millones de estadounidenses trabajadores les han estado pidiendo durante semanas”, añadió el funcionario.

El sistema de salud estadounidense, el punto de discordia en el cierre del gobierno

En el centro de la disputa está la demanda de los demócratas de prorrogar los subsidios al seguro médico que expiran a finales de año. Los republicanos insisten en negociar ese punto después de aprobar el presupuesto. Sin estas ayudas, millones de estadounidenses tendrán que pagar el doble por su seguro médico a partir del año que viene.

El acuerdo alcanzado el domingo prevé un presupuesto hasta enero y la readmisión de funcionarios despedidos por el gobierno durante el cierre. El proyecto también contempla la financiación para todo el año fiscal de programas de ayuda, como el SNAP, del que se benefician más de 42 millones de estadounidenses con bajos ingresos para la compra de alimentos.

“Después de 40 días de incertidumbre, me complace profundamente poder anunciar que los programas de nutrición, nuestros veteranos y otras prioridades fundamentales contarán con financiación para todo el año”, declaró el domingo por la noche el líder de la mayoría del Senado, John Thune.

Los demócratas están divididos

La senadora Jeanne Shaheen, una de las ocho demócratas que se apartó de las órdenes del partido, dijo que el Senado “dio un gran paso adelante para proteger la asistencia sanitaria de decenas de millones de estadounidenses”. Según ella, este acuerdo permitirá a los demócratas el poder de convocar una votación en el Congreso sobre las ayudas a la salud.

Sin embargo, la decisión enfureció a buena parte del grupo. “Patético”, escribió el gobernador de California, Gavin Newsom, en la red social X, en respuesta al acuerdo anunciado. El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, dijo que el acuerdo “no aborda la crisis sanitaria”. Él prometió: “Esta lucha continuará y debe continuar”.

Algunos legisladores criticaron al propio Schumer por no haber logrado mantener la cohesión en sus filas. “Esta noche es otro ejemplo de por qué necesitamos un nuevo liderazgo”, afirmó el domingo el representante de Massachusetts, Seth Moulton.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com