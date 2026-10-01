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EE. UU. se retira de Irak tras dos décadas y deja al país ante un futuro incierto

Cuando las fuerzas estadounidenses regresaron para encabezar una coalición multinacional para derrotar a la fuerza yihadista, la lucha para derrotar al Estado Islámico redujo a escombros partes enormes de ciudades iraquíes. Dejó un número incalculable de muertos, desplazó a millones de la minoría sunita de Irak y trajo muchos más años de conflicto sectario.

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Erika Solomon, Falih Hassan y Eric Schmitt | The New York Times
30 de septiembre de 2026 – 08:53 p. m.
BAGHDAD (Iraq), 28/09/2026.- (FILE) - An Iraqi man cries after his home was destroyed by a rocket in Baghdad's Zafranea neighbourhood, Iraq, 10 January 2005 (reissued on 28 September 2026). The international coalition’s military mission in Iraq, led by the United States, ends on 30 September 2026. The transition follows a September 2024 agreement between Washington and Baghdad that launched a phased drawdown in 2025. The US‑led invasion that began on 20 March 2003 under ‘Operation Iraqi Freedom’ to depose Saddam Hussein was highly controversial, particularly the tenure of L. Paul Bremer III as US Presidential Envoy and head of the Coalition Provisional Authority from 2003 to 2004. (Estados Unidos, Bagdad) EFE/EPA/MOHAMED MESSARA ATTENTION: This Image is part of a PHOTO SET
Un hombre iraquí llora tras la destrucción de su vivienda por un cohete en el barrio de Zafraniya, en Bagdad (Irak).
Foto: EFE - MOHAMED MESSARA

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Las fuerzas estadounidenses se retiraron formalmente de Irak el miércoles, lo que pone fin a una presencia militar de dos décadas que avivó años de un derramamiento de sangre devastador, y deja atrás una nación maltrecha que lucha por liberarse de sus dos aliados más poderosos, que ahora están en guerra.

Después de derrocar a Sadam Huseín en 2003, el brutal dictador que gobernó Irak durante casi 24 años, las fuerzas estadounidenses están realizando su segunda retirada del país.

La invasión y posterior ocupación estadounidense, que terminó en…

Por Erika Solomon, Falih Hassan y Eric Schmitt | The New York Times

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