EE. UU. sigue atacando supuestas narcolanchas en la región: han muerto casi 150 personas

Una nueva ofensiva se llevó a cabo el viernes 20 de febrero. Según el reporte, tres hombres, considerados narcoterroristas por las autoridades estadounidenses, fallecieron. La cifra total de víctimas mortales en los últimos seis meses es alta.

Redacción Mundo
21 de febrero de 2026 - 03:20 p. m.
Captura de pantalla del video que compartió el Comando Sur de Estados Unidos sobre el ataque a una supuesta narcolancha el viernes 20 de febrero de 2026.
Foto: Cuenta de la red social X del Comando Sur de Estados Unidos
A través de la red social X, el Comando Sur de Estados Unidos informó de una nueva ofensiva en aguas del Pacífico, que resultó en la muerte de tres personas, consideradas supuestamente como narcoterroristas por las autoridades estadounidenses. El mensaje no ha sido muy distinto al que se ha visto en días anteriores, incluso esta semana, cuando el martes se reportaron tres ataques de ese mismo estilo. La suma de víctimas mortales por las acciones en la región llega a casi 150.

En lo que respecta a lo ocurrido el viernes 20 de febrero, el informe indica que se perpetró un “ataque cinético letal contra una embarcación operada por organizaciones terroristas designadas”. Según informes de inteligencia, la embarcación transitaba “por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y participaba en operaciones de narcotráfico”. Tres hombres, identificados como presuntos narcoterroristas, fallecieron.

Desde el 2 de septiembre del año pasado, Washington ha llevado a cabo 43 ataques en el Caribe y el Pacífico, tras los cuales han muerto 147 personas. Varias voces han indicado que estas son ejecuciones extrajudiciales ilegales, pues a los militares no se les permite atacar deliberadamente a civiles, incluso a presuntos criminales, que no representan una amenaza inminente de violencia.

El Ejército del país norteamericano ha estado atacando barcos en el mar Caribe y en el océano Pacífico oriental, que, según la administración de Donald Trump, contrabandean drogas y matan a docenas de personas.

Esto representa un cambio drástico con respecto a las prácticas anteriores, pues la Guardia Costera, con la asistencia de la Armada, tradicionalmente ha tratado el narcotráfico marítimo como un problema de aplicación de la ley, interceptando embarcaciones y arrestando a personas para su procesamiento si las sospechas de cargamento ilícito resultan ser ciertas.

Por Redacción Mundo

Ptolomeo(73769)Hace 46 minutos
Trump y su gobierno sigue asesinando impunemente a lancheros del caribe y el mundo indiferente ante estos hechos. Miedo paralizante ante las amenazas del nuevo emperador del mundo. Una sociedad violenta ante algunos hechos de la vida pero miedosa y acobarda ante rl mayor matoneador del planeta
