¿Censura en CBS? La cadena aplaza un reportaje sobre la megacárcel en El Salvador

Fotografía sin fecha del Gobierno de El Salvador muestra a pandilleros en la megacárcel CECOT. Foto: EFE - GOBIERNO DE EL SALVADOR

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El programa estadounidense 60 Minutes aplazó este domingo por sorpresa una emisión centrada en la prisión de máxima seguridad salvadoreña CECOT y pese a justificarlo en la necesidad de efectuar retoques ha levantado las quejas internas en su canal, que lo atribuyen a motivos políticos.

El aplazamiento fue dado a conocer apenas tres horas antes de que se emitiera en la cadena CBS. Según el diario The New York Times, la decisión se tomó después de que la nueva editora jefa de CBS News, Bari Weiss, solicitara “numerosos” cambios.

Le recomendamos: EE. UU. persigue un tercer petrolero frente a Venezuela y escala el bloqueo de Trump

“Mi trabajo es asegurarme de que todas las historias que sacamos sean las mejores posibles. Retener historias que no están listas por cualquier motivo —por ejemplo, porque carecen de contexto suficiente o porque les faltan voces clave— ocurre todos los días en todas las redacciones. Tengo muchas ganas de emitir este importante reportaje cuando esté listo”, dijo Weiss en un comunicado al respecto.

CBS ha asegurado que dicho segmento necesitaba “más trabajo” y que se emitiría en una fecha posterior.

Pero Sharyn Alfonsi, la veterana corresponsal que hizo el reportaje ha rechazado esa versión en una nota privada enviada a sus compañeros y que ha sido filtrada en otros medios.

“Nuestro reportaje fue revisado cinco veces y aprobado tanto por los abogados de CBS como por el departamento de Normas y Prácticas. Es fácticamente correcto. A mi juicio, retirarlo ahora, después de que se hayan superado todas las rigurosas revisiones internas, no es una decisión editorial, sino una política”, sostuvo.

Le podría interesar: Caso Epstein: víctimas y congresistas critican censura de documentos publicados

La CNN añade que cinco revisiones es una cifra inusualmente alta. Según ese canal, algunos trabajadores de CBS han amenazado con dimitir tras lo sucedido.

El detonante habría sido la falta de colaboración del Gobierno de Donald Trump en dicho reportaje. 60 Minutes envió preguntas a la Casa Blanca, el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional, sin obtener respuesta

“Su negativa a conceder una entrevista es una maniobra táctica diseñada para matar la historia. Si la negativa de la Administración a participar se convierte en una razón válida para descartar un reportaje, les habremos entregado de hecho un ‘botón de apagado’ para cualquier cobertura que les resulte incómoda”, se ha quejado Alfonsi.

El pasado marzo, el Ejecutivo de Trump deportó a más de 200 venezolanos a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, a pesar de una orden judicial que se lo prohibía, y los trasladó a la megacárcel de máxima seguridad del CECOT acusados de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua.

También puede leer: Mensaje del papa: León XIV envía un obispo migrante a la diócesis de la residencia de Trump

Según se supo después, el Gobierno estadounidense acordó pagar USD 4,76 millones a El Salvador a cambio de recibir a esas personas.

CBS pertenece actualmente a Paramount Skydance, tras la fusión cerrada en agosto entre Skydance Media y Paramount Global.

La cadena estuvo en el punto de mira de Trump por una entrevista efectuada a la excandidata presidencial demócrata y exvicepresidenta Kamala Harris (2021-2025).

Para usted: Inconsistencias en los archivos Epstein: Trump oculto, víctimas expuestas

Según alegó, CBS emitió diferentes respuestas a una misma pregunta en 60 Minutes y en un extracto previo para el programa Face the Nation de manera manipuladora. En julio, el líder republicano anunció que había llegado a un acuerdo por más de USD 36 millones con Paramount Global para cerrar el litigio.

Trump no ha cesado, sin embargo, sus críticas al canal. El pasado 8 de diciembre criticó que, bajo la nueva dirección, 60 Minutes le estaba tratando “peor” que antes.

Para entonces, según recuerda la CNN, CBS ya estaba promocionando su reportaje “Inside CECOT” (“Dentro del CECOT”), lo que ha incentivado las críticas de que la retirada de esa emisión tenga un componente político.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com