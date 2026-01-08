Logo El Espectador
¿Comprar o tomar Groenlandia? Un viejo pacto ya da carta libre a Trump

Algunos analistas afirman que un acuerdo de la Guerra Fría permite al presidente aumentar la presencia militar estadounidense en la isla casi a voluntad.

Jeffrey Gettleman, Amelia Nierenberg and Maya Tekeli | The New York Times
08 de enero de 2026 - 06:00 p. m.
Una antigua estación de radar en el este de Groenlandia en junio de 2025. El secretario de Estado, Marco Rubio, informó a los legisladores que el presidente Donald Trump planea comprar Groenlandia en lugar de invadirla, mientras que Trump solicitó a sus asesores que le presentaran un plan actualizado para adquirir el territorio, informaron funcionarios estadounidenses el martes 6 de enero de 2026.
Una antigua estación de radar en el este de Groenlandia en junio de 2025. El secretario de Estado, Marco Rubio, informó a los legisladores que el presidente Donald Trump planea comprar Groenlandia en lugar de invadirla, mientras que Trump solicitó a sus asesores que le presentaran un plan actualizado para adquirir el territorio, informaron funcionarios estadounidenses el martes 6 de enero de 2026.
Foto: NYT - IVOR PRICKETT

El presidente Donald Trump ha ridiculizado a los equipos daneses de trineos tirados por perros en Groenlandia.

Ha mencionado misteriosos barcos chinos y rusos que merodean frente a la costa.

Parece cada vez más obsesionado con la idea de que Estados Unidos debería hacerse cargo de esta gigantesca isla rodeada de hielo, y un funcionario afirma que el presidente quiere comprarla y otro insinúa que Estados Unidos podría simplemente tomarla. Hace solo unos días, Trump dijo: “Necesitamos Groenlandia desde el punto de vista de la seguridad nacional”.

La...

pedrito opinador(59003)Hace 23 minutos
No importa como en manos de Trump esta bien
