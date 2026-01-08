¿Quién es Rand Paul, el senador que facilitó el contacto entre Petro y Trump?

Resume e infórmame rápido

Gustavo Petro y Donald Trump rebajan tensiones tras larga llamada facilitada por el senador republicano Rand Paul que abre nueva etapa diplomática entre Colombia y Estados Unidos.

El senador republicano por Kentucky, Rand Paul, en una conferencia. Foto: EFE - MICHAEL REYNOLDS

En la noche del miércoles 7 de enero, se disiparon las tensiones entre el presidente Gustavo Petro y el presidente de estados Unidos, Donald trump gracias a una llamada Telefónica de 35 minutos, facilitada por el senado republicano Rand Paul.

En entrevista con La FM, el embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña, aseguró que el senador Paul fue clave para facilitar el diálogo entre ambos líderes, tras varios días de discordia en redes sociales.

“Han sido muchos meses de insistencia. Fue el senador Rand Paul. Quiero agradecerle y reconocer el trabajo del senador republicano, quien ha sido el único de su partido en criticar al presidente Trump por el tema de las lanchas. Me llamó y expresó su preocupación por la situación en Venezuela”, afirmó García-Peña, en La FM.

👉 ¿Quién es Rand Paul?

Rand Paul es un senador republicano por el estado de Kentucky en Estados Unidos. Nacido el 7 de enero de 1963 en Pittsburgh, Pensilvania, es médico oftalmólogo de profesión y asumió como senador junior por Kentucky en 2011, tras ganar elecciones en 2010, 2016 y 2022, según indica en su página web.

Hijo del excongresista Ron Paul, se describe como conservador constitucionalista y libertario, alineado con el movimiento Tea Party, y preside el Comité de Seguridad Nacional del Senado.

Como senador republicano, Rand Paul destaca por propuestas de recortes al gasto federal y críticas al establishment de Washington; aspiró a la nominación presidencial republicana en 2016.

El doctor Paul está casado desde hace 34 años con Kelley Ashby Paul, es padre de tres hijos y abuelo. Tanto Rand como Kelley profesan con convicción la fe cristiana y participan activamente en su iglesia local, según lo describe su página web.

En cuanto a su formación académica, cursó estudios en la Universidad de Baylor, se graduó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Duke y realizó una pasantía en cirugía general en el Georgia Baptist Medical Center.

📌 Diferencias con Donald Trump

Rand Paul y Donald Trump comparten el partido Republicano, pero difieren en enfoques ideológicos, con Paul más libertario y anti intervencionista, frente al proteccionismo y activismo de Trump.

Paul critica el intervencionismo militar de Trump, como ataques a embarcaciones venezolanas por narcotráfico o el intento de destituir a Maduro sin aprobación del Congreso, viéndolos como riesgos de guerra. Trump impulsa acciones duras contra Venezuela y regímenes hostiles, mientras Paul defiende un rol limitado de EE. UU. en el extranjero y rechaza ayudas ilimitadas, como a Ucrania, según The Brown Daily Herald.

Paul se opone a los aranceles de Trump, considerándolos contrarios al libre comercio y perjudiciales para agricultores, y aboga por recortes drásticos al gasto público. Trump promueve tarifas proteccionistas para reducir déficits comerciales y “hacer grande a América”, lo que Paul ve como hipócrita y alejado de principios fundacionales, según CNN.

“¿Qué Padre Fundador podría haber imaginado alguna vez un Congreso sin ambición? Completamente sin ambición. Inepto. Totalmente carente de principios. Y temeroso de su propia sombra. Temeroso de su propio presidente. E incapaz siquiera de emitir un chirrido", le dijo Paul a CNN.

El senador ha calificado acciones de Trump como “locura” y acusa a republicanos de temer confrontarlo, posicionándose como voz disidente dentro del partido. Trump ejerce control fuerte sobre instituciones y aliados, divergiendo de los ideales libertarios de gobierno mínimo que Paul defiende, según The Brown Daily Herald.

por esto Paul ha subrayado la importancia de los controles y contrapesos para “limitar la acumulación o concentración del poder en una sola persona”, dijo a The Herald. Señaló que, mientras sus colegas republicanos en el Senado solían criticar las órdenes ejecutivas de emergencia durante la administración Biden, ahora dudan en hacerlo.

“Es difícil legislar contra la hipocresía”, afirmó Paul en declaraciones a The Herald.

