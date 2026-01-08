Logo El Espectador
Mundo
América

Trump retira a Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales y tratados clave

Estados Unidos se retira de organismos internacionales tras un decreto de Trump que ordena abandonar 66 entidades de la ONU y otros foros globales.

Agencia AFP
08 de enero de 2026 - 01:47 p. m.
Una imagen distribuida por el Servicio de Prensa Presidencial muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una conferencia de prensa.
Una imagen distribuida por el Servicio de Prensa Presidencial muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una conferencia de prensa.
Foto: EFE - PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / HANDOUT
El presidente Donald Trump firmó un decreto el miércoles en el que ordena la retirada de Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales que “ya no sirven a los intereses” nacionales, anunció la Casa Blanca.

La orden involucra a 31 organizaciones de Naciones Unidas y a 35 entidades no pertenecientes a la ONU, señaló en un comunicado en X, sin nombrarlas.

Trump ya ha sacado a Washington de varias entidades mundiales en su segundo mandato.

Como parte de este esfuerzo, la Casa Blanca anunció que Trump retiraría a Estados Unidos de un tratado climático fundamental y del principal organismo de evaluación del calentamiento global, como parte de una amplia salida del sistema de las Naciones Unidas.

Se trata de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el tratado matriz que sustenta todos los principales acuerdos internacionales sobre el clima.

Trump, que ha puesto todo el peso de su política interna detrás de los combustibles fósiles, ha despreciado abiertamente el consenso científico de que la actividad humana está calentando el planeta.

Calificó la ciencia del clima como un “engaño” en la cumbre de alto nivel de la ONU el pasado septiembre.

El memorando también ordena que Estados Unidos se retire del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, el organismo de la ONU responsable de evaluar la ciencia del clima, junto con otras organizaciones relacionadas con el clima, entre ellas la Agencia Internacional de Energías Renovables, ONU Océanos y ONU Agua.

Tras su retorno a la Casa Blanca hace casi un año, el republicano está implementando su visión de “Estados Unidos primero”.

Como en su primer mandato, decidió retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el clima y de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) a la que Washington había vuelto bajo la presidencia de Joe Biden.

Además, dio un portazo a la Organización Mundial de la Salud.

La administración Trump también recortó ampliamente la ayuda estadounidense en el extranjero, lo cual golpeó los presupuestos de numerosas organizaciones de la ONU que se vieron obligadas a reducir sus actividades sobre el terreno, como la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR) o el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

Desde la tribuna de la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre, Donald Trump lanzó un ataque frontal contra la ONU, que según él está “muy lejos de alcanzar su potencial”.

Por Agencia AFP

Carlosé Mejía(19865)Hace 1 minuto
No es de extrañar. Un mediocre como Trump no ve más allá de sus narices.
Ptolomeo(73769)Hace 2 minutos
Trump un peligro para el orden mundial y las democracia. Con el retiro de estos organismos internacionales rompe tratados de cooperación humanitaria y así lograr no ser controlado por ningún organismo internacional. El totalitarismo e imperialismo en todo su rigor. Los países democráticos ojalá se reúnan y se promulguen nuevas leyes y normas jurídicas y económicas sancionatorias para este tipo de rufianes y dictadores que empiezan a tomar fuerza.
