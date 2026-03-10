EE.UU. dice que Colombia no coopera lo suficiente para estar en la coalición contra el narco

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un documento junto a mandatarios latinoamericanos durante la cumbre bautizada como Escudo de las Américas, realizada en Miami, Florida. Foto: EFE - Eduard Ribas

La Casa Blanca afirmó este martes que no invitó a Colombia al Escudo de las Américas, una alianza con gobiernos latinoamericanos de derecha para combatir el narcotráfico, porque aún no ve “el nivel de cooperación” necesario por parte del Gobierno colombiano.

“No creo que todavía estemos viendo el nivel de cooperación que nos gustaría por parte del Gobierno de Colombia para invitarlo al evento Escudo de las Américas. Sin embargo, esperamos que esta nueva organización siga expandiéndose y que podamos continuar invitando a países adicionales”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa.

El Escudo de las Américas es una alianza militar para combatir el narcotráfico que fue presentada por Trump el pasado sábado durante una cumbre en Miami, Florida, con 12 presidentes de derecha de la región, como el argentino Javier Milei, el salvadoreño Nayib Bukele y el ecuatoriano Daniel Noboa.

A la cita no fueron invitados los mandatarios de Colombia, Gustavo Petro, ni de México, Claudia Sheinbaum, dos países afectados por el narcotráfico, ni tampoco el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, líder de la mayor economía latinoamericana.

Desde Viena, en su discurso ante la Comisión de Estupefacientes de la ONU, el mandatario cuestionó el lunes la ausencia de Colombia de la reunión para coordinar acciones contra el narcotráfico, al considerar que el país es “esencial” en cualquier estrategia internacional de lucha contra las drogas.

La relación entre Trump y Petro ha sido tensa, e incluso Washington lo acusó y sancionó por supuestos vínculos con el narcotráfico, pero en febrero ambos mantuvieron una reunión cordial en la Casa Blanca que sirvió para acercar posturas.

En cuanto a México, Trump afirma que tiene una buena relación con Sheinbaum, aunque lamenta que esta no haya autorizado que el Ejército estadounidense pueda atacar a los carteles en territorio mexicano, una opción que ella descarta para proteger la soberanía nacional.

