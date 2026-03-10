Milei se proclama “el presidente más sionista del mundo” y se muestra fiel ante EE. UU.

El presidente de Argentina, Javier Milei, participó de la cumbre de aliados de Donald Trump conocida como Escudo de las Américas. Foto: AFP - ANGELA WEISS

Desde la Universidad Yeshiva, en Nueva York, el mandatario argentino, Javier Milei, dijo que se siente orgulloso de “ser el presidente más sionista del mundo”. Según él, eso se debe a que “nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel. Por lo tanto, digamos, son nuestros enemigos. Además, tengo una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel”.

El mandatario hizo referencia al atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, perpetrado en 1994 en la ciudad de Buenos Aires, que dejó un saldo de 85 personas muertas y 300 heridas, así como al ataque contra la Embajada israelí en 1992, del cual resultaron 22 fallecidos y 242 lesionados.

Sus pronunciamientos se dieron a conocer en medio de los enfrentamientos en Oriente Medio, que en este momento vive una guerra por cuenta de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, sumada la represalia de Teherán que se ha sentido en varios países del Golfo Pérsico.

De hecho, Argentina fue el único país de América Latina que respaldó la ofensiva contra el Estado persa. Mientras el resto de los países latinoamericanos tomaron una postura en contra o con cierta cautela, la Cancillería argentina expresó en un comunicado que “valora y apoya las acciones conjuntas de Estados Unidos e Israel destinadas a neutralizar la amenaza que Irán representa para la estabilidad internacional”.

Su mensaje sobre la guerra incluso fue más allá. Acompañado de su hermana, Karina Milei, de su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, el dirigente añadió: “Vamos a ganar (...). Somos enemigos de Irán”.

Su visita a Estados Unidos, país al que ha ido más de 15 veces en apenas dos años de gobierno, tuvo como propósito participar en una cumbre de aliados de su homólogo Donald Trump, bautizada Escudo de las Américas, que resultó en la creación de una coalición contra los carteles de la droga. Pocas semanas antes también hizo presencia en la reunión inaugural de la Junta de la Paz.

