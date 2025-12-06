Al menos 23 muertos en el incendio de un club nocturno en India

Foto tomada de la cuenta de X @umar_938sadeeq que muestra el incendio del sábado 6 de diciembre en un club nocturno en India. Foto: Archivo Particular

Al menos 23 personas murieron en el incendio de un club nocturno muy frecuentado del balneario de Goa, en el oeste de India, anunciaron el domingo por la mañana el ministro en jefe Pramod Sawant y otros funcionarios.

Varios turistas figuran entre las víctimas del incendio, que se desató en una discoteca de Arpora, en el distrito de Goa Norte, según la policía, citada por la agencia Press Trust of India.

“Estoy profundamente afligido y ofrezco mis más sinceras condolencias a todas las familias en duelo en esta hora de pérdida inimaginable”, aseguró el Doctor Pramod Sawant, ministro jefe de Goa.

El incendio se habría originado por la explosión de un cilindro alrededor de la medianoche, según informaron las autoridades policiales. Varias unidades de bomberos llegaron de inmediato al lugar y las labores de rescate se extendieron hasta la madrugada del domingo, según The Indian Express.

La policía dijo que cree que la mayoría de los fallecidos son empleados del club. Altos mandos policiales, incluido el DGP, y equipos del distrito de Goa Norte se desplazaron de inmediato al lugar.

