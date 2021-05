Este martes a las 8 de la noche, hora colombiana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tendrá su primer cara a cara electoral con su rival demócrata, Joe Biden. Esto es lo que usted debe saber si está interesado en seguir las elecciones más importantes en la historia de ese país.

Según la última encuesta de Washington Post-ABC, el candidato demócrata Joe Biden cuenta con una ventaja de diez puntos a nivel nacional (53% contra 43%), un porcentaje que se ha antenido sin cambios desde agosto; en los estados claves para llegar a la Casa Blanca, la ventaja es menor, pero Biden sigue bien posicionado.

Con las encuestas mostrando una pérdida de apoyo, Estados Unidos superando los 7′000.000 de contagios por coronavirus, la economía en picada y las revelaciones sobre un pago de impuestos en 2016 de apenas $750 dólares, el presidente Donald Trump llega al primer cara a cara con su rival, Joe Biden este martes.

Una situación que hace que los debates cobren mayor importancia a poco más de un mes de las elecciones, el 3 de noviembre.

¿Cuándo, a qué hora y dónde es el debate?

Será este martes 29 de septiembre a las 9 de la noche (8 pm hora colombiana) y durará hora y media; será en Cleveland Ohio y estará moderado por Chris Wallace, uno presentador de Fox News Sunday.

¿Qué temas será tratados?

En este primer debate, los temas serán la Corte Suprema, la pandemia de COVID-19, la economía, la raza y la violencia en las ciudades de EE. UU. y la confiabilidad en el sistema electoral estadounidense. Todos, asuntos sobre los que el presidente Trump ha tenido varias polémicas.

¿Tienen audiencia los debates?

Antes de las elecciones de 2016, no eran los más vistos. Sin embargo, ese año el promedio subió: 74 millones de personas vieron los enfrentamientos entre Donald Trump y Hillary Clinton, la mayor audiencia en vivo para un encuentro político. El primer debate que se transmitió por televisión (en blanco y negro) fue el del republicano Richard Nixon y el demócrata John F. Kennedy, en 1960.

¿Puede un debate cambiar la intención de voto?

Los analistas dicen que no es frecuente; que los estadounidenses suelen tener sus preferencias decididas y los debates no influyen; pero todo puede pasar. Casi todos los debates de 2016 fueron ganados por Hillary Clinton, quien finalmente perdió la Presidencia. Y desde que Trump irrumpió en la política, analistas advierten que hay plataformas que hay que prestarles mucha más atención: Facebook y las redes sociales, en donde Trump se mueve como pez en el agua.

“Escuchen, liberales. Si creen que Donald Trump no puede ser reelegido en noviembre, deben pasar más tiempo en Facebook”, advirtió hace unos días Kevin Roose, columnista de tecnología del periódico The New York Times.

Desde 2016, Roose rastrea el comportamiento de los partidos en redes y es contundente: las diez publicaciones más populares de Facebook son todas de republicanos, conservadores, trumpistas...

¿Qué debates han hecho historia?

Cuatro debates han sido memorables: Kennedy-Nixon: Aunque John F. Kennedy lucía en desventaja, demostró estar al tono con los tiempos. Kennedy, bronceado y simpático, arrasó con un Nixon que lucía sudoroso y cansado (había sido hospitalizado días antes y se negó a usar maquillaje) Al final, la victoria fue para Kennedy, que resultó ser más importante de lo que nadie imaginaba.

Carter-Ford: Gerald Ford demostró las consecuencias de un error. En 1976, frente al gobernador de Georgia, Jimmy Carter, Ford cometió una metedura de pata que pudo costarle la presidencia. Cuando el tema giró hacia el accionar de la Unión Soviética en Europa, Ford inexplicablemente declaró que “no existe dominación soviética en Europa del Este”.

Sorprendido, el moderador interrumpió y pidió una aclaratoria, pero Ford rechazó admitir el error y retractarse.

Los sondeos de entonces mostraron que Ford de hecho tuvo un buen desempeño, reduciendo la distancia con Carter a seis puntos -la diferencia era de 20 antes del debate-. Sin ese tropiezo, quizás hubiese superado a Carter y ganado la elección.

¿Habrá más debates?

El 7 de octubre será el turno para los candidatos a vicepresidente: Kamala Harris (de Joe Biden) y el actual compañero de Donald Trump, Mike Pence. El 15 de octubre será el segundo cara a cara presidencial, para terminar el 22 de octubre con el último encuentro antes de ir a las urnas.