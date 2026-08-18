El estecho de Ormuz es “nuevo territorio de EE. UU.”: Trump en una imagen

Donald Trump compartió una imagen en la que declara el estecho de Ormuz como "nuevo territorio de Estados Unidos". Foto: Archivo Particular

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió una imagen en la que asegura que el estrecho de Ormuz es un “nuevo territorio estadounidense”, días después de asegurar que dicho paso marítimo sería declarado como parte de los EE. UU.

“Después de que terminemos de derrotar a Irán, que está siendo derrotado muy gravemente, muy pronto declararé el estrecho de Ormuz territorio de Estados Unidos, en esencia. Tenemos un bloqueo. Ningún barco pasa a menos que nosotros queramos que pase”, dijo el presidente el pasado viernes desde un mitin político celebrado en Nueva York.

Las declaraciones llegan en un momento tenso sobre el paso marítimo por Ormuz, una de las principales rutas mundiales para el transporte de petróleo y gas y que se ha convertido en uno de los principales puntos de tensión del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

El presidente del Parlamento y negociador jefe iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, insistió este martes en que Irán no reabrirá el estrecho hasta que Estados Unidos cumpla con sus condiciones, y advirtió que el país persa se ha reforzado durante la tregua.

“Permítanme dejarlo claro: (no reabriremos) hasta que no se cumplan los compromisos asumidos por Estados Unidos en el memorando de entendimiento”, dijo el político ante el Parlamento iraní en unas declaraciones recogidas por medios estatales.

Qalibaf mencionó entre las condiciones el levantamiento del bloqueo, la liberación de los activos congelados, el levantamiento de las sanciones petroleras y el fin de las operaciones militares en todos los frentes, es decir, contra Irán, pero también las de Israel contra el Líbano.

Por su lado, Trump confesó que no hay conversaciones “en curso ni programadas” con Irán, un día después de que terminara el plazo de 60 días acordado en el memorado de entendimiento firmado entre Teherán y Washington el 17 de junio para lograr la paz.

“No hay conversaciones ni diálogos en curso, ni programados, con la República Islámica de Irán. El bloqueo naval sigue plenamente vigente. El estrecho de Ormuz está abierto y operativo. Todas las minas marinas han sido retiradas o detonadas”, afirmó el mandatario en un mensaje en su red Truth Social.

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Además, Trump amenazó a Omán, que negocia un acuerdo sobre la navegación por esta vía marítima, por la que sale buena parte del crudo bombeado por los países del Golfo, con bombardearlo si llega a interponerse en el camino de Washington.

“Si Omán se interpone, los bombardearemos y los destrozaremos”, declaró Trump al periodista de Fox News, Trey Yingst.

El temor concreto de Washington y muchos otros países es que esas conversaciones entre Omán e Irán se traduzcan en el cobro de algún tipo de peaje a los buques mercantes, algo que no ocurría antes de que Estados Unidos e Israel lanzaran el 28 de febrero su campaña militar contra la república islámica.

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