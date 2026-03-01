El FBI investiga un tiroteo en Austin, Texas, como posible terrorismo: 3 personas murieron

Imagen de referencia de una escena del crimen en Estados Unidos. Foto: EFE - REBECCA SLEZAK

Tres personas murieron y 14 resultaron heridas en un tiroteo ocurrido la madrugada del domingo en Austin, la capital del estado estadounidense de Texas, catalogado por el FBI como un potencial “acto de terrorismo”. El atacante, cuya identidad no fue revelada, también falleció. Tres de los heridos se encontraban en estado crítico, informaron las autoridades.

El agente especial del FBI, Alex Doran, les dijo a los periodistas que se desconocía el motivo exacto del ataque, pero que había “indicios con relación al sujeto y en su vehículo que apuntan a un posible nexo con el terrorismo”. Según dijo, “por ahora solo estamos en condiciones de decir que potencialmente se trató de un acto de terrorismo”.

El Grupo Conjunto de Lucha contra el Terrorismo del FBI participa en la investigación junto con las autoridades locales. El tiroteo tuvo lugar en medio de un incremento de las medidas de seguridad en muchas ciudades estadounidenses tras el inicio de una ofensiva de Washington e Israel contra Irán, en la que murió el líder supremo del país, Alí Jamenei, junto con otros altos funcionarios.

La jefa de la policía de Austin, Lisa Davis, dijo que el agresor en Austin fue abatido por agentes que respondieron con rapidez al tiroteo, ocurrido alrededor de las 2:00 a. m. en una zona de bares de la ciudad. Los agentes “se encontraron frente a un individuo armado y tres de nuestros agentes respondieron a los disparos, matando al sospechoso”, señaló.

Davis indicó que el hombre armado primero abrió fuego con una pistola desde su coche contra los clientes de Buford’s Backyard Beer Garden, en el centro de Austin. Luego estacionó el vehículo, salió con un rifle y empezó a disparar contra las personas que pasaban por allí.

De acuerdo con fuentes consultadas por la cadena NBC, las autoridades aún no han determinado si se trata de un individuo con trastornos mentales o un acto de terrorismo. El sospechoso, de acuerdo con el medio, es un ciudadano estadounidense de origen senegalés que ha vivido en el país durante más de 15 años.

El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, expresó en un comunicado que el estado “está de luto” y agregó que su oficina ha estado en contacto con la alcaldía de Austin y el Departamento de Seguridad Pública para “garantizar que se desplieguen todos los recursos y asistencia necesarios”.

El dirigente estatal también afirmó que “cualquiera que esté pensando en aprovechar el conflicto actual en Oriente Medio para amenazar a Texas o a nuestra infraestructura crítica que lo entienda con claridad: Texas responderá con una fuerza decisiva y contundente para proteger a nuestro estado”.

