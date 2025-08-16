El huracán Erin alcanzó categoría 5 en su paso por el Atlántico: este es el pronóstico

En la pantalla se ve el paso del huracán Erin por varias islas del Caribe. Foto: EFE - Orlando Barría

El huracán Erin se intensificó rápidamente este sábado hasta convertirse en un “catastrófico” categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos cercanos a los 260 kilómetros por hora mientras avanza por el Atlántico, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

El ciclón, que ganó fuerza a primera hora de la mañana, se encontraba por la tarde a unos 220 kilómetros (135 millas) al noreste de Anguila y a 285 kilómetros (175 millas) de Puerto Rico, mientras continúa su recorrido en dirección oeste a una velocidad de 24 kilómetros por hora (15 millas por hora).

De momento, Erin no se encuentra cerca de tierra, pero las autoridades han instado a la población de las Antillas Menores, las Islas Vírgenes y Puerto Rico, así como de Turcas y Caicos y del sureste de las Bahamas, a seguir de cerca el progreso del sistema. Según el último boletín del NHC, publicado este sábado por la tarde, están ya bajo aviso por tormenta tropical las islas San Martín, San Bartolomé, y Turcas y Caicos.

La autoridad indicó que Erin tendrá “fluctuaciones en intensidad” entre la noche del sábado y la noche del domingo, y espera un “debilitamiento lento” a partir del lunes. “Se esperan oleajes y corrientes submarinas mortales en todas las playas de la costa este de Estados Unidos, que se alargarán la mayor parte de la próxima semana”, agregó la entidad.

Según la trayectoria pronosticada, se espera que durante el fin de semana el centro del huracán se mueva justo al norte de las Islas de Sotavento Septentrionales, las Islas Vírgenes y Puerto Rico, donde se espera que las bandas exteriores de la tormenta descarguen fuertes precipitaciones en los próximos días, estimó el NHC.

Estas lluvias, con acumulados de entre 50 y 100 milímetros (2 a 4 pulgadas), pueden provocar inundaciones repentinas, urbanas y deslizamientos de tierra. El NHC advirtió además que el oleaje generado por Erin afectará durante el fin de semana a las Antillas Menores, las Islas Vírgenes, Puerto Rico, La Española y a Turcas y Caicos. La tormenta tropical Erin surgió el lunes pasado y se convirtió en huracán el viernes tras la formación en el Atlántico de las tormentas Andrea, Barry, Chantal y Dexter.

