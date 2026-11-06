El papa León XIV emprende una gira por Uruguay, Argentina y Perú

En una mañana lluviosa en el aeropuerto de Fiumicino de Roma, el pontífice…

El pontífice, de 71 años, visitará Uruguay, Argentina y Perú en uno de los viajes internacionales más intensos realizados por un papa en las últimas décadas.

El papa León XIV emprendió este viernes una gira de 12 días por Sudamérica , en un emotivo reencuentro con un continente que marcó profundamente su vocación sacerdotal, apenas unas semanas después de haber sido operado de un pulmón.

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En una mañana lluviosa en el aeropuerto de Fiumicino de Roma, el pontífice saludó sonriente a los espectadores antes de subir al avión papal, que despegó poco después de las 06:00 a.m. rumbo a Montevideo.

Durante la gira se reunirá con dirigentes políticos, presos y personas vulnerables, además de viejos amigos.

Primer papa nacido en Estados Unidos, León XIV pasó cerca de dos décadas en Perú como misionero, desarrollando un fuerte vínculo con la región.

El miércoles, el líder espiritual de los 1.400 millones de católicos afirmó que esperaba con entusiasmo regresar a unos países que son "tan queridos" para él.

León expresó su deseo de que la visita contribuya a "fortalecer la fe, renovar la esperanza y reavivar el fuego de la caridad" en unos países que enfrentan desafíos como el aumento de las desigualdades, la violencia, el descenso demográfico y el retroceso del catolicismo.

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Pese a haber sido sometido hace poco más de tres semanas a una intervención para extirpar un tumor canceroso, los médicos le dieron el visto bueno para la gira.

Según el Vaticano, no serán necesarias medidas médicas adicionales más allá de las habituales en los viajes papales.

Uruguay, el país más laico de América Latina

León XIV iniciará su gira en Uruguay, considerado el país más laico de América Latina y uno de los más pequeños y prósperos de la región.

Las autoridades uruguayas desplegarán un amplio operativo de seguridad, con unos 5.000 policías y más de 1.000 militares movilizados.

El pontífice recorrerá parte de la rambla de Montevideo en un papamóvil especialmente acondicionado, antes de reunirse con el presidente de izquierda Yamandú Orsi y recibir las llaves de la ciudad.

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"Tengo familiares que van a ir a la rambla a verlo pasar", dijo a la AFP Janet Rodríguez, administrativa de 47 años.

"No voy a ir a ver(lo), porque no soy de ninguna religión, pero está bueno que venga a alguien así de importante", añadió.

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Según el cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, "hay un interés muy general con respecto a la visita del papa que rebasa los límites de la Iglesia católica".

Las entradas para las misas que dará el papa en Paysandú (noroeste) y Florida (centro-sur) y una vigilia en el estadio Centenario de Montevideo se agotaron rápidamente y la iglesia agregó nuevos cupos.

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Ese interés contrasta con una legislación que dista de las posiciones tradicionales católicas en ámbitos como el matrimonio igualitario, el aborto y la eutanasia, legalizada el año pasado. Se espera que el pontífice haga hincapié en la defensa de la vida y de la familia.

Uruguay registra además la tasa de suicidios más elevada de América Latina, por lo que León XIV podría referirse a la salud mental, especialmente durante su visita al barrio montevideano de Casavalle, afectada por altos niveles de pobreza y violencia.

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"Simbolismo y emoción"

Después, el papa viajará el domingo a Argentina, el país natal de su predecesor Francisco, quien decepcionó a muchos compatriotas por no regresar nunca a su tierra durante su pontificado.

Según el experto estadounidense Christopher White, autor de un libro sobre León XIV, este viaje a Sudamérica tiene algo de un doble regreso.

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"Francisco, el primer papa latinoamericano de la historia, nunca regresó a su país. León, que tiene la nacionalidad peruana, recoge ahora ese legado", explicó a la AFP.

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La gira culminará en Perú, donde el pontífice llegará el miércoles. Para White, será "un momento cargado de simbolismo y emoción".

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El país vive desde hace semanas una auténtica "fiebre papal". En Lima, comerciantes venden camisetas y rosarios con la imagen de León, las panaderías venden panes bautizados en su honor y reclusas de una cárcel de mujeres elaboran muñecas con su figura.

También se ha levantado una estatua de 14 metros de altura del pontífice en la ciudad portuaria de Callao, una de las etapas de su visita.

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El viaje lo llevará asimismo a la antigua capital inca, Cusco, ya la selva amazónica.

Pero también supondrá un reencuentro con su pasado como Robert Francis Prevost, desde una cena con sacerdotes de su antigua diócesis de Chiclayo hasta una visita privada a una capilla cuya reconstrucción ayudó a impulsar.

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