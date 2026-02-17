El periodista Anderson Cooper deja el programa “60 minutes” después de casi 20 años

Anderson Cooper, presentador en CBS y CNN. Foto: Bloomberg - Jeenah Moon

El reputado periodista estadounidense Anderson Cooper anunció este lunes que deja el programa de reportajes “60 minutes” de CBS después de casi 20 años para dedicar más tiempo a sus dos hijos pequeños.

“Ser un corresponsal en ’60 minutes’ ha sido uno de los hitos de mi carrera. Pude contar historias increíbles y trabajar con algunos de los mejores productores, editores y equipos de cámara de este negocio”, dijo Cooper en un comunicado a medios.

“Durante casi 20 años, pude equilibrar mis trabajos en CNN y CBS, pero tengo hijos pequeños ahora y quiero pasar tanto tiempo como pueda con ellos, mientras ellos quieran pasar tiempo conmigo”, abundó.

CBS, por su parte, agradeció en un comunicado el trabajo de Cooper y le abrió la puerta a volver al programa cuando quiera, señalando que sus investigaciones han tenido consecuencias y que ha entrevistado a muchas figuras prominentes.

El retiro del periodista se produce entre reportes de despidos en la división de noticias de CBS, propiedad de Paramount Skydance, y que forma parte de los cambios de la nueva editora jefa, Bari Weiss, para enfatizar la transmisión de videos para atraer más audiencia.

De hecho, la agencia Reuters destaca que Cooper es “el último periodista de alto perfil en cortar vínculos con CBS News desde la llegada de Bari Weiss como nueva editora en jefe de la cadena en octubre, luego de que Paramount Skydance comprara su medio The Free Press”.

Weiss dijo en enero que sumaría 19 nuevos colaboradores y se centraría en darle una “mentalidad de streaming” a la cadena, que constantemente ha estado por detrás en índices de audiencia de sus rivales ABC y NBC, como señala la agencia.

“Ella está intentando revivir la cadena de noticias que ocupa el tercer lugar y que ha estado perdiendo espectadores en la era de las redes sociales y la información en línea”, apuntó Reuters.

Informó, además, citando un informe de Puck, que Weiss había expresado interés en traer a Cooper a CBS News a tiempo completo, “incluida la posibilidad de que presentara el programa CBS Evening News”.

Pese a todo, Cooper planea permanecer en CNN, adonde llegó en 2001. Es presentador de un programa propio, “Anderson Cooper 360”, y rostro clave de acontecimientos como el especial de Año Nuevo, tras renovar su contrato en diciembre de 2025, señalan los medios.

