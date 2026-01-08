“El presidente de Colombia lo está llamando”: la foto antes de la charla en la Oficina Oval

Foto de Doug Mills registrando al entonces candidato presidencial republicano Donald Trump asistiendo a su juicio penal en la Corte Suprema del Estado de Nueva York, Nueva York, EE. UU., el 29 de mayo de 2024. Foto: EFE - DOUG MILLS / POOL

“El presidente de Colombia Gustavo Petro lo está llamando”. Un asistente de la Casa Blanca le dijo esto al presidente Donald Trump por medio de una nota escrita que quedó registrada por un periodista de The New York Times este miércoles.

La imagen, que ha llamado la atención por revelar detalles de la primera conversación entre Trump y Petro, fue captada mientras el mandatario estadounidense atendía una entrevista con el diario neoyorquino.

Los reporteros pudieron quedarse durante la llamada, para la que el secretario Marco Rubio y el vicepresidente J. D. Vance entraron a la oficina, con el compromiso de no revelar detalles de esta.

Esta fotografía es del fotógrafo del @nytimes @dougmillsnyt, ayer los periodistas del Times estuvieron en el Despacho Oval mientras que los presidentes estuvieron hablando. — “El presidente colombiano Gustavo Petro lo está llamando” dice la nota. pic.twitter.com/x1CC4mrZVI — Juan Camilo Merlano (@JuanCMerlano) January 8, 2026

Trump y Petro hablaron por primera vez el miércoles, luego de un año de tensiones a raíz de asuntos tan complejos como la deportación de inmigrantes irregulares y acusaciones de alto calibre contra el presidente Petro, a quien Trump ha llamado “enfermo” y “narcotraficante”.

Su administración, además, lo incluyó junto a su esposa, Verónica Alcocer, su hijo, Nicolás Petro, y su ministro de Interior, Armando Benedetti, en la llamada lista Clinton.

En días recientes Trump también dijo que no descartaba una ofensiva militar en Colombia como la que ocurrió en Venezuela el pasado 3 de enero y que condujo a la captura de Nicolás Maduro, hoy detenido en Brooklyn junto a su esposa, Cilia Flores.

Según The New York Times, la llamada ocurrió por iniciativa de Trump. Mientras regresaba de Cartagena el mismo día en que el gobierno colombiano había convocado marchas en apoyo a la soberanía colombiana, “el señor Petro se enteró de que el propio Sr. Trump quería hablar con él, según un asesor que no estaba autorizado a hablar públicamente sobre el asunto”.

De acuerdo con nuestros compañeros de la sección Política, la llamada se venía gestando desde hace tiempo con los esfuerzos del embajador de Bogotá en Washington, Daniel García-Peña. Sin embargo, también resultó decisivo el rol del senador Rand Paul, “quien ejerció como puente entre la embajada colombiana en Washington y la Oficina Oval”.

Tras la conversación, Trump dijo que había sido un “honor” hablar con el mandatario colombiano y reveló que lo invitó a la Casa Blanca, un encuentro que en este momento están organizando los jefes diplomáticos de cada país.

Petro, por su lado, en un discurso en la principal plaza pública de Colombia, la Plaza de Bolívar en Bogotá, aseguró que había llegado con otro discurso, probablemente confrontacional, pero que tras la llamada con Trump se vio obligado a cambiarlo.

¿Quién captó la fotografía?

El fotógrafo es Doug Mills, un experimentado fotorreportero que ha cubierto presidentes y campañas políticas por más de 40 años, en medios y agencias como Associated Press (AP) y The New York Times.

En el pasado, ha registrado momentos históricos, como el proyectil que por poco le cuesta la vida a Donald Trump en 2024, en un intento de magnicidio durante un acto de su campaña presidencial en Pensilvania.

Photo by New York Times photographer Doug Mills shows bullet flying just behind Trump's head. pic.twitter.com/0ncIBC0i1v — The Spectator Index (@spectatorindex) July 14, 2024

Ese mismo día captó la imagen de Donald Trump levantando el puño en señal de resistencia frente a sus simpatizantes, con la cara ensangrentada, mientras era sacado del escenario por su equipo de seguridad.

Por este trabajo, ganó un premio Pulitzer en 2025.

Por demás, no es la primera nota que logra fotografiar. En 2020 capturó un papel que Donald Trump dejó en el podio durante las elecciones presidenciales, celebradas en noviembre y en las que se enfrentó con Joe Biden, en el que decía “ganó Texas”.

Our photographer @dougmillsnyt captured this note President Donald Trump left behind on his podium last night that simply reads "Won Texas." (For the record, that's not Trump's hand.) See the latest from the election here: https://t.co/5DJrK3U8BE pic.twitter.com/UBclFRrp77 — The New York Times (@nytimes) November 4, 2020

Mills también es autor de fotos que pasaron a la historia, como la del presidente George Bush siendo informado, mientras compartía con estudiantes en un aula de clase, que Estados Unidos estaba bajo ataque durante el 11 de septiembre de 2001.

Doug Mills photographed George W. Bush learning about the 9/11 attacks and also captured the bullet that flew past Trump. He really seems to always be in the right place at the right time pic.twitter.com/AoE87wJp2h — Sophia (@Rothchildagenda) September 11, 2025

Tiene en total tres premios Pulitzer, uno por su trabajo fotográfico en 1993 con AP por la cobertura de la campaña electoral de Bill Clinton y Al Gore, otro por la cobertura de investigación del caso Monica Lewinsky, también con AP, y el tercero ya mencionado.

Oriundo de Greensboro, Carolina del Norte, también se ha dedicado a la fotografía deportiva.

