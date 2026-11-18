Uno de los nombres más llamativos entre los detenidos es el de Judith Castro…

La copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, ordenó un operativo contra el personal médico que atiende a su esposo y copresidente, Daniel Ortega, en un intento por identificar a quienes estarían filtrando información sobre el deterioro de la salud del mandatario. Las detenciones se producen después de que Ortega reapareciera en público la semana pasada, tras dos meses de ausencia, con un aspecto debilitado, lo que reavivó las especulaciones sobre su estado físico.

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El régimen de Nicaragua arresta a personal médico por filtraciones sobre la salud de Ortega

Uno de los nombres más llamativos entre los detenidos es el de Judith Castro Ballester, una médica cubana que atendía a Ortega como su cardióloga de confianza. La información fue revelada por el periodista independiente y antiguo preso político Miguel Mendoza, después de varios días de rumores sobre su arresto.

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Ortega, aliado histórico del régimen cubano, ha contado durante años con personal médico de la isla e incluso viajó a Cuba para someterse a una cirugía coronaria. Castro Ballester había sido nombrada subcomisionada de la Policía y ahora es señalada por un presunto delito de hurto agravado. Además, varios de sus familiares fueron deportados a Cuba.

Entre los detenidos también figuran el traumatólogo Héctor Echeverri, capitán de la Policía, y el comisionado Jorge Rivas, quien estaba a cargo de las finanzas del centro médico policial. La esposa de Rivas, responsable del Departamento de Enfermería, también fue arrestada. En medio de las detenciones, la Presidencia intervino el hospital de la Policía.

La purga ocurre en medio de las crecientes dudas sobre la salud de Ortega, de 81 años, quien reapareció la semana pasada durante un acto por los 50 años de la muerte de Carlos Fonseca, fundador del Frente Sandinista. Su aparición llamó la atención por las dificultades que mostró para caminar y porque, durante varios momentos, pareció confundir un ramo de flores con un micrófono.

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Las imágenes alimentaron los comentarios sobre su estado físico, ante los que Murillo respondió con ataques a quienes cuestionaron la salud de su esposo. "Los miserables son miserables y no cuentan", afirmó la copresidenta, quien también los acusó de "vomitar infiernos, sapos y culebras".

El hermetismo sobre la salud de Ortega y el poder de Murillo

La salud de Daniel Ortega es un asunto rodeado de secretismo. El mandatario estuvo 68 días sin aparecer en público, entre el 2 de septiembre y el 9 de noviembre de 2026, en su ausencia más prolongada desde que regresó al poder en 2007. Durante ese tiempo faltó a varios actos oficiales.

Cuando reapareció en un homenaje a Carlos Fonseca, fundador del Frente Sandinista, caminó lentamente, apoyado en su esposa, Rosario Murillo, y apenas pronunció unas palabras. El Gobierno no explicó los motivos de su ausencia ni ofreció información sobre su estado de salud.

Los antecedentes médicos de Ortega tampoco son claros. Medios independientes han reportado, con base en fuentes anónimas, que tendría problemas renales y lupus, además de una cirugía coronaria en Cuba. También señalaron que recibió atención en el Hospital Carlos Roberto Huembes, de la Policía, donde habría permanecido internado en 2025. Ninguna de estas versiones ha sido confirmada oficialmente.

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Tras su reaparición, la Policía detuvo a varios integrantes de su equipo médico, entre ellos su cardióloga cubana Judith Castro Ballester y el traumatólogo Héctor Echevarría. Según Confidencial, las detenciones estarían relacionadas con la búsqueda de quienes filtraron información sobre la salud del mandatario.

La ausencia de Ortega coincide con una mayor concentración de poder en Murillo. Según un recuento de Confidencial, el mandatario tuvo solo 11 apariciones públicas entre enero y noviembre de 2026, frente a un promedio de 26 entre enero y octubre de cada año del periodo 2018-2025.

Mientras tanto, reformas constitucionales han fortalecido el papel de Murillo en el Ejecutivo y ampliado sus atribuciones. También avanzan cambios sobre la sucesión presidencial, con la creación de la figura de los "designados presidenciales".

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Su hijo Laureano ha ganado visibilidad en el discurso oficial, lo que ha alimentado las interpretaciones sobre una posible sucesión familiar. Aunque estos movimientos no permiten establecer cuál es el estado de salud de Ortega, muestran una reorganización del poder en Nicaragua mientras persiste el silencio oficial sobre su situación.

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