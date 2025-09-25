Logo El Espectador
El secretario de Guerra de EE. UU. convoca con urgencia a generales en todo el mundo

Esta reunión llega después de cambios recientes en el Pentágono, como el nombre bajo el cual ahora se conoce al departamento, el recorte del 20 % en el número de oficiales y el despido sin causa de varios líderes castrenses. La cita ocurrirá en medio de las tensiones en el Caribe con Venezuela.

Agencia EFE
25 de septiembre de 2025 - 07:43 p. m.
La convocatoria de Pete Hegseth, altamente inusual y sin aviso previo, aplica a todos los oficiales superiores con rango de general de brigada o más, o su equivalente en la Marina.
La convocatoria de Pete Hegseth, altamente inusual y sin aviso previo, aplica a todos los oficiales superiores con rango de general de brigada o más, o su equivalente en la Marina.
Foto: EFE - YURI GRIPAS / POOL
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, convocó a una inusual reunión con cientos de generales y almirantes estacionados en todo el mundo para inicios de la próxima semana, sin que se conozca de momento la razón de la orden, reportó este jueves el diario The Washington Post.

La directiva, emitida a inicios de semana, habría sembrado confusión entre los altos mandos militares estadounidenses, según el medio, que cita declaraciones de más de una docena de personas familiarizadas con el anuncio.

“La gente está muy preocupada. No tienen ni idea de lo que significa”, dijo una fuente. El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, confirmó este jueves en un comunicado que Hegseth se dirigirá a la cúpula castrense a principios de la próxima semana, sin añadir más detalles.

La reunión se celebrará en una base de marines en Quantico (Virginia) el martes próximo, días antes de que el Gobierno federal se enfrente a un posible cierre parcial, el 1 de octubre, si los legisladores demócratas y republicanos no concilian un presupuesto provisional.

Esta cita coincide, además, con una escalada de la tensión entre Venezuela y Estados Unidos, que acusa a Caracas de liderar una operación de tráfico de drogas hacia su territorio y que ha bombardeado ya cuatro supuestas narcolanchas en aguas del Caribe, tres de procedencia venezolana, según Washington. El país suramericano niega las acusaciones.

La convocatoria de Hegseth, altamente inusual y sin aviso previo, aplica a todos los oficiales superiores con rango de general de brigada o más, o su equivalente en la Marina, así como a sus principales asesores, aseguraron las fuentes al Post.

Esto incluiría a líderes destacados en zonas de conflicto y otras áreas de interés como Oriente Medio, Asia-Pacífico y Europa, pero no se refiere a los altos oficiales militares que ocupan puestos del Estado Mayor, especificó el reporte. Actualmente, Estados Unidos tiene a unos 800 generales y almirantes estacionados en el país y decenas de otras naciones.

Esta reunión llega después de cambios recientes en el Pentágono, que modificó su nombre oficial de Departamento de Defensa a Departamento de Guerra, bajo la administración del presidente Donald Trump. Hegseth también develó planes para consolidar los altos mandos, que incluyen un recorte del 20 % en el número de oficiales y el despido sin causa a varios líderes castrenses.

La semana pasada, el Pentágono anunció que solo permitirá el acceso de periodistas a sus instalaciones si aceptan no publicar determinada información, una medida inédita que otorga al departamento un amplio control sobre los contenidos difundidos.

Por Agencia EFE

Arkanos(kwupp)Hace 4 minutos
Patético que un locutor, tan fanático como fascistoide, tenga las riendas de la ahora dizque, secretaria de guerra...🤔🔥💩
