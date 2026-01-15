El Senado de EE. UU. bloqueó una ley que buscaba impedir más acciones militares en Venezuela

El líder de la minoría del Senado estadounidense, el demócrata Chuck Schumer, habló tras la votación sobre una resolución de poderes de guerra. Foto: AFP - SAUL LOEB

El Senado de Estados Unidos bloqueó el proyecto de ley que buscaba limitar los poderes militares del presidente Donald Trump para evitar futuras acciones en Venezuela.

Los republicanos detuvieron el proyecto de ley bajo el argumento de que se trataba de una moción “irrelevante”, debido a que las acciones militares de la administración Trump en Venezuela “han terminado”, de acuerdo con líderes del partido durante la sesión.

Con 51 votos a favor y 50 en contra, la medida quedó congelada, luego de que había avanzado de forma simbólica la semana pasada. Los senadores republicanos Susan Collins (Maine), Lisa Murkowski (Alaska) y Rand Paul (Kentucky) se habían unido a todos los demócratas para votar a favor de continuar considerando la resolución.

De acuerdo con senadores como el republicano Josh Hawley, la decisión de no limitar los poderes bélicos de Estados Unidos sobre Venezuela también pasó por las declaraciones compartidas por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien habría asegurado a los congresistas que era nula la posibilidad de desplegar tropas en territorio venezolano.

Los republicanos reforzaron la idea diciendo que con la operación del 3 de enero con la que se capturó a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, había concluido su accionar en la nación suramericana.

Según los legisladores oficialistas, Rubio se comprometió a comparecer en las próximas semanas ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para discutir sobre el actuar en Venezuela durante los últimos meses.

La captura de Maduro, quien se encuentra en una prisión federal de Nueva York acusado de narcoterrorismo y otros cargos, fue justificada por la administración Trump como una misión policial para hacer cumplir una orden judicial en contra del depuesto líder chavista.

Este miércoles, Trump aseguró haber tenido una llamada telefónica con la presidenta en funciones de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien calificó como una “excelente” persona, y posteriormente conversaron sobre petróleo y otros temas de cooperación bilateral.

El jueves, el republicano recibirá en la Casa Blanca a la máxima opositora venezolana, María Corina Machado, cuyo rol en Venezuela se encuentra diluido luego de la complacencia de Trump con Rodríguez, quien era la vicepresidenta de Maduro hasta el día de su captura.

