Un avión de Turkish Airlines aterrizó de emergencia en Barcelona por una amenaza de bomba

Imagen de referencia de un avión de Turkish Airlines. Foto: EFE - SAMIULLAH POPAL

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un avión de Turkish Airlines aterrizó este jueves en Barcelona tras una amenaza de bomba a bordo que activó la actuación de las fuerzas de seguridad, informó la Guardia Civil española.

El pasaje de la aeronave, que procedía de Turquía, desembarcó por su propio pie y se encuentra en una zona segura, detalló Protección Civil, que activó el plan de emergencia denominado Aerocat para hacer seguimiento de la “situación de riesgo” en el aeropuerto, que, según Aena (empresa pública que gestiona las instalaciones), continúa operando con normalidad.

La Policía Autónoma de Cataluña (Mossos d’Esquadra) está colaborando con el gestor aeroportuario y la Guardia Civil, que está inspeccionando el avión y dijo que la “presunta amenaza no afecta en ningún caso al funcionamiento” de la instalación.

La aeronave afectada sería un Airbus A321, identificado como el vuelo TK1853 que corresponde a la conexión entre Estambul y Barcelona, con capacidad para transportar a cerca de 150 pasajeros, detalló el diario La Vanguardia.

A falta de más información, páginas especializadas como FligthRadar24 ilustraron que tras efectuarse el aterrizaje de emergencia a media mañana de este jueves (hora local), el avión está apartado de las terminales. Otras, como Trànsit Aeri de Catalunya, indicaron a su vez que los “servicios de emergencia lo rodean” y que la aeronave habría tocado tierra seguida por al menos un avión de combate.

Aviation Reporter informó que el piloto de la aeronave activó la señal de alerta 7700 a la altura de Cerdeña, indicando con ello una emergencia general a los controladores de tráfico aéreo. Esta indica una situación crítica y la necesidad de recibir ayuda inmediata, dando prioridad en el espacio aéreo.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com