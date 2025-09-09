El Supremo de Brasil suma dos votos a favor de condenar a Bolsonaro: esto falta en el juicio

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, camina al interior de su residencia en Brasilia (Brasil). Foto: EFE - Sebastiao Moreira

El magistrado Flávio Dino respaldó este martes al juez Alexandre de Moraes, relator del juicio por golpismo contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, y sostuvo que el líder de la ultraderecha es culpable de conspirar contra el régimen democrático.

Dino se pronunció en el mismo sentido que el relator, y con eso la Primera Sala del Supremo sumó dos votos de cinco posibles para condenar a Bolsonaro y a otros siete reos acusados de graves delitos contra el orden democrático y sus instituciones.

La acusación, formulada por la Fiscalía, dice que el expresidente y sus antiguos colaboradores, entre los que figuran exministros y jefes militares, conspiraron para impedir que el actual jefe de Estado, Luiz Inácio Lula da Silva, asumiera el poder tras ganar las elecciones de octubre de 2022.

“Hubo violencia y grave amenaza”, declaró Dino tras resumir la vorágine política en la cual se sumergió Brasil después de que Bolsonaro se negara a reconocer su derrota en los comicios.

Citó bloqueos de carreteras, atentados frustrados por la Policía y los campamentos montados por activistas de extrema derecha frente a cuarteles del Ejército, donde se exigía que las Fuerzas Armadas impidieran que Lula asumiera el poder.

“Esos campamentos no eran en la puerta de las iglesias. Fueron en la puerta de cuarteles, donde hay fusiles, ametralladoras, tanques”, subrayó el magistrado.

Según Dino, Bolsonaro fue “figura dominante” de la “organización criminal” y tenía “dominio sobre todos los hechos”, en tanto que los otros reos tuvieron una “participación de menor importancia”, por lo cual consideró que las penas deberían ser inferiores.

Dino, de 57 años, llegó al Supremo en febrero de 2024, propuesto por el presidente Lula, con quien ejercía como ministro de Justicia desde enero de 2023.

Las defensas de todos los reos contestaron su participación en el proceso por una alegada “parcialidad”, pero esas demandas fueron negadas de forma unánime por los cinco miembros de la Primera Sala.

Tras el voto de Dino, aún deben pronunciarse los jueces Luiz Fux, Cármen Lúcia Antunes y Cristiano Zanin, presidente de la Primera Sala del Supremo.

Las audiencias serán retomadas este miércoles, continuarán el jueves y las eventuales sentencias se esperan para el próximo viernes, después de que De Moraes, en su condición de relator, proponga las penas para cada uno de los reos, que serán debatidas por todos los miembros del tribunal.

Eso será establecido de forma individual, en función de la participación de cada acusado en la trama golpista, y se espera que, en caso de condena, la pena sea más dura para Bolsonaro, considerado “líder” de una “organización criminal” que conspiró para mantener al propio líder de la ultraderecha en el poder.

El complot, según la acusación formulada por la Fiscalía, habría comenzado a mediados de 2021, pero tomó forma tras las elecciones de octubre de 2022, en las cuales Lula derrotó en las urnas a Bolsonaro, quien aspiraba a la reelección.

