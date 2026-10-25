Elecciones en Brasil: ¿quién es Cristiano Zanin y por qué extendió la jornada electoral?

La decisión del magistrado Zanin causó confusión en el país, pues varios puestos de votación ya habían cerrado y comenzado el proceso de escrutinio. El anuncio hizo que el conteo de votos se detuviera durante dos horas y que…

Cristiano Zanin es un magistrado del Supremo Tribunal Federal de Brasil. Fue él quien ordenó que las urnas de las mesas en las que todavía había votantes permanecieran abiertas dos horas más, en una confusa decisión que marcó el desarrollo de la segunda vuelta electoral entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.

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La decisión del magistrado Zanin causó confusión en el país, pues varios puestos de votación ya habían cerrado y comenzado el proceso de escrutinio. El anuncio hizo que el conteo de votos se detuviera durante dos horas y que creciera la incertidumbre entre los brasileños. Pero ¿por qué ordenó que se extendiera la jornada electoral?

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Siga aquí el minuto a minuto: Elecciones en Brasil: Bolsonaro supera a Lula por primera vez en el conteo

El juez respondió a una solicitud de la campaña del presidente Lula, tras las denuncias de varios electores sobre problemas de transporte. Según el Partido de los Trabajadores (PT), algunos alcaldes opositores a Lula no cumplieron la orden de la Justicia Electoral que obliga a los gestores municipales a disponer de un servicio de transporte municipal a pleno rendimiento, como si fuera un día laboral, y gratuito. "La medida de alcance nacional también atiende al principio de igualdad entre los electores. El elector de Salvador, Teresina o São Paulo que esperó en vano el autobús sufrió el mismo obstáculo que el de cualquier otra ciudad en la que se redujo la flota, por lo que a todos debe corresponderles la misma solución", expuso la campaña.

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Un hombre carga urnas electrónicas este domingo, en una escuela en Río de Janeiro (Brasil). La segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil vivió una enorme confusión en su recta final después de que un juez de la Corte Suprema prorrogara dos horas la votación en el momento en el que empezaba el recuento de sufragios. Foto: EFE - Antonio Lacerda

Salvador, capital del estado de Bahía, es clave en estas elecciones, pues es una de las ciudades más pobladas de Brasil y un bastión de Lula. Allí tiene una sólida base de votantes.

Pero las preocupaciones también llegaron por el lado de la campaña de Flávio Bolsonaro, que expresó su inquietud por las inclemencias del tiempo que afectan a zonas de São Paulo y Santa Catarina. Estas regiones son bastiones electorales de la derecha brasileña.

La decisión, sin embargo, según analistas brasileños, podría hacer que los resultados se demoraran hasta la madrugada. Y es que varios centros de votación que ya habían cerrado las urnas a las cinco no tenían claro qué debían hacer: si reanudar la publicación de resultados tras el cierre o proceder de otra manera.

¿Quién es Zanin?

Las sospechas sobre la decisión de Zanin se deben a su cercanía con Lula. El magistrado defendió al presidente en procesos relacionados con la operación Lava Jato y es amigo del presidente. Llegó a la Corte a los 41 años y puede permanecer en ella hasta 2050, cuando cumpla 75 años, la edad límite para la jubilación obligatoria de los jueces.

Sin embargo, explican analistas brasileños, que la inédita medida se basó en una queja oficial del PT y en reclamos por parte del Partido Liberal (PL) de Bolsonaro. Es decir, no habría favorecido a un candidato específico.

Zanin dijo en su decisión que, "considerando la gravedad de los hechos expuestos", ordenó "prorrogar por dos horas el plazo para la recepción de los votos en todas las mesas electorales de todo Brasil, correspondiendo al Tribunal Superior Electoral (TSE) dar cumplimiento a esta decisión".

El magistrado aclaró que la denuncia de Lula llegó a su conocimiento media hora antes de que terminara el horario oficial de votación. El candidato del Partido de los Trabajadores (PT) envió un recurso a la Corte Suprema y otro al Tribunal Superior Electoral (TSE), órgano que arbitra los comicios en el país, ante "las incidencias registradas en el transporte de votantes en diversos estados del país".

Cerca de 160 millones de brasileños estaban hoy llamados a las urnas para elegir a su próximo jefe de Estado entre Lula y el senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, hijo mayor del exmandatario Jair Bolsonaro.

Esta es una medida muy inusual por parte del máximo tribunal electoral de Brasil. Según analistas que participaban en los programas brasileños que cubren las elecciones, la decisión podría sembrar dudas sobre el resultado.

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