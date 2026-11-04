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Elon Musk pierde su apuesta millonaria por el poder republicano en el Congreso de EE. UU.

Elon Musk gastó cientos de millones de dólares para blindar el poder republicano en el Congreso, pero las victorias demócratas en estados clave, incluido Texas, golpearon su apuesta política y dejaron en riesgo los negocios del magnate.

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Agencia EFE
WASHINGTON (USA), 29/09/2026.- Chief Executive Officer of xAI, Tesla and SpaceX Elon Musk responds to a question from the news media outside the West Wing of the White House in Washington, DC, USA, 29 September 2026. President Trump and leading technology executives spoke to reporters outside the West Wing following a meeting focused on artificial intelligence, innovation and oversight. EFE/EPA/SHAWN THEW
El director ejecutivo de xAI, Tesla y SpaceX, Elon Musk, responde a una pregunta de los medios de comunicación frente al ala oeste de la Casa Blanca, en Washington D. C., Estados Unidos, el 29 de septiembre de 2026.
Foto: EFE - SHAWN THEW

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La multimillonaria ofensiva del magnate Elon Musk para afianzar el poder republicano en el Congreso de Estados Unidos sufrió un duro revés tras confirmarse la victoria demócrata en plazas clave de las elecciones de medio mandato del martes, encabezada por el triunfo de James Talarico en la carrera al Senado por Texas.

Musk, que es la persona más rica del mundo y durante estos comicios se convirtió en el mayor donante individual de la historia política moderna de Estados Unidos, desplegó más de USD 400 millones en donaciones públicas -cifra que analistas sitúan en torno a los 474 millones- para blindar a los conservadores en unas elecciones que batieron récords históricos de gasto publicitario.

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Sin embargo, el despliegue financiero no impidió que el Partido Demócrata recuperara el control del Congreso y asestara derrotas directas a los candidatos respaldados por el magnate en estados como Ohio, Maine y, de forma especialmente simbólica, Texas, donde Musk reubicó su residencia y las sedes de sus compañías tras la pandemia.

El demócrata Talarico se impuso al fiscal general republicano Ken Paxton, principal beneficiario indirecto de los 168 millones aportados por Musk al Senate Leadership Fund.

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"Acabamos de demostrar que todo el dinero del mundo no puede contra el pueblo de Texas", sentenció Talarico durante su discurso de victoria, donde calificó la contienda como una batalla de David contra Goliat.

Elon Musk vs. James Talarico en Texas

En los días previos a la votación, Musk había lanzado duras advertencias en su plataforma X asegurando sin pruebas que una victoria demócrata supondría "el fin de la democracia" y convertiría al país en "un Estado unipartidista permanente", al tiempo que cargó contra Talarico en el terreno ideológico y fronterizo.

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El desenlace electoral deja en una posición delicada al director ejecutivo de Tesla y SpaceX, ya que los legisladores demócratas advirtieron previamente de que abrirán comisiones de investigación parlamentarias sobre sus negocios si retoman la mayoría legislativa.

Las pesquisas previstas apuntan a los contratos gubernamentales de sus empresas tecnológicas, su gestión previa al frente del disuelto Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) y su rol geopolítico respecto al conflicto en Ucrania.

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Por Agencia EFE

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