Elon Musk sostiene que vivimos en una “simulación” impulsada por el avance tecnológico

Elon Musk, observando durante una reunión del Gabinete en la Casa Blanca en Washington. Foto: EFE - SHAWN THEW / POOL

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El multimillonario Elon Musk sostuvo que la realidad en la que vivimos podría ser un programa informático diseñado por inteligencias superiores. Aunque la idea no le pertenece, lleva años defendiéndola y haciéndola parte de su discurso público.

🔑Las claves de las teorías de Elon Musk (por si tiene afán)

Elon Musk sostiene que vivimos en una simulación.

La idea se popularizó en 2016 en la Code Conference.

Nick Bostrom planteó la hipótesis en 2003 desde Oxford.

Investigadores del MIT, Bonn y NASA buscan “fallas” en el universo.

Sean Carroll advierte contradicciones en la teoría de simulación.

Musk fue el responsable de llevar esta discusión filosófica y científica a la esfera pública, ya que normalmente se tenía en ambientes académicos. Pero la realidad es que la posibilidad de que todo lo que conocemos sea una simulación llama la atención de muchos.

La primera vez que el empresario habló de esto públicamente fue en 2016 en la Code Conference en California, cuando aseguró que “las probabilidades de que vivamos en la realidad base son de una entre miles de millones“.

Musk argumenta que el avance tecnológico es la prueba máxima de la teoría que define, ya que, actualmente, hay millones de personas que interactúan con simulaciones 3D de un realismo creciente.

Si esa evolución sigue su curso, llegará un momento en que distinguir entre una simulación y la vida real será imposible. Bajo ese panorama, parece razonable suponer que una civilización avanzada ya haya alcanzado tal nivel tecnológico.

Elon Musk (in 2016) on why it's billions of times more likely that we live in a computer simulation than in base reality pic.twitter.com/MB1Ynt5NvU — Tsarathustra (@tsarnick) April 16, 2024

📌 ¿De dónde viene esta teoría?

Actualmente, la idea se debate en entrevistas, redes sociales y foros en línea, pero el origen del debate se le debe al filósofo Nick Bostrom, profesor en Universidad de Oxford. En 2003, el académico planteó la posibilidad de que ninguna civilización llegue hasta el punto de crear simulaciones realistas, o que, por otro lado, esas simulaciones ya existan y nosotros seamos parte de una de ellas sin saberlo.

Musk se adhiere a la segunda posibilidad, confiado de que ya somos parte de una simulación.

Más allá del terreno filosófico, la ciencia también ha buscado aproximarse al tema. Investigadores del MIT, la Universidad de Bonn y proyectos con participación de la NASA desarrollaron experimentos para detectar posibles “fallas en el código del universo”.

Algunas hipótesis plantean que el espacio-tiempo podría comportarse como una red de píxeles en una pantalla. Identificar un límite en esa resolución cósmica sería indicio de que el universo no es continuo, sino programado. Otros científicos han examinado anomalías en la física cuántica, interpretándolas como eventuales errores de programación.

“La hipótesis de simulación falla porque asume que podemos crear simulaciones completas de universos, pero si eso fuera cierto, entonces deberíamos estar ya viendo universos dentro de universos, lo que nos lleva a una contradicción“, aseguró el cosmólogo Sean Carroll en el Podcast Mindscape y conferencias públicas.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com