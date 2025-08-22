Embajada de Colombia en EE. UU. se pronuncia sobre ataques terroristas en Cali

Integrantes de los Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES) custodian locales comerciales afectados por la explosión, este viernes en Cali (Colombia). Foto: EFE - Ernesto Guzmán

La embajada de Colombia en Estados Unidos se pronunció por medio de un comunicado en la red social X frente a los ataques terroristas del pasado 20 de agosto en Amalfi, Antioquia y Cali, Valle del Cauca.

13 policías muertos y varios heridos en Amalfi.

Carro bomba cerca de base aérea en Cali deja civiles heridos,

Petro declara grupos como organizaciones terroristas.

Fuerzas de seguridad recuperan territorios ilícitos.

Colombia pide apoyo internacional contra terrorismo.

En el comunicado se mencionan los hechos ocurridos el jueves, donde 13 policías fueron asesinados y muchos otros salieron heridos en Amalfi, cuando ejecutaban su misión para erradicar cultivos ilegales de coca.

“Estos sacrificios representan el mayor servicio a la nación”, afirmaron.

Se menciona también que horas después del incidente, un carro lleno de explosivos estalló cerca de una base aérea del ejército colombiano en Cali, dejando seis civiles muertos y más de 70 heridos.

“En respuesta, el presidente Gustavo Petro ha decretado oficialmente a la facción EMC, liderada por ‘Iván Mordisco’, a la Segunda Marquetalia y al Clan del Golfo como organizaciones terroristas, y le ha hecho un llamado a la comunidad internacional a adoptar la misma posición”, aseguró la embajada.

De la misma manera, afirmaron que las fuerzas de seguridad de Colombia han tenido un avance significativo en reclamar los territorios que el algún momento fueron dominados por economías ilícitas.

“Vamos a intensificar la pelea hasta que estos grupos sean desmantelados”, aseguraron.

“Colombia no se arrodillará ante el terrorismo. Honorar a los caídos significa sostener la ofensiva hasta que la paz y la seguridad estén aseguradas para nuestra gente. El terrorismo y el narcotráfico son amenazas transnacionales. Por esto hacemos un llamado a nuestros compañeros en EE. UU. y a nuestros aliados para que nos apoyen, con igualdad, en defender la seguridad, la democracia y el Estado de derecho”, aseguró la Embajada en el comunicado.

Statement on the tragic loss of life at the hands of terrorism in Colombia. pic.twitter.com/pbEK7R90Ox — Embassy of Colombia in the United States (@ColombiaEmbUSA) August 22, 2025

