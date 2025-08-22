EE. UU. afirma que 55 millones de visas están sujetas de revisión

El Departamento de Estado revisa continuamente millones de visas activas en EE. UU. Foto: Agencia AFP

Los 55 millones de extranjeros que tienen visas para Estados Unidos están sujetos a revisión continua, advirtió el Departamento de Estado el jueves, mientras el presidente Donald Trump intensifica su control sobre visas e inmigración.

🔑Las claves de la decisión de EE. UU. de revisar visas (por si tiene afán)

Revisión continua de 55 millones de visas estadounidenses.

Revocación de visas por actividad ilegal o amenazas a la seguridad.

Estudiantes bajo escrutinio especial y monitoreo de redes sociales.

Marco Rubio critica manifestantes anti-israelíes y aplica revocaciones.

Casos judiciales liberan a algunos extranjeros pese a revocaciones.

“La verificación continua del Departamento incluye a los más de 55 millones de extranjeros que actualmente tienen visas estadounidenses válidas”, declaró un funcionario del Departamento de Estado.

“El Departamento de Estado revoca las visas siempre que existan indicios de una posible inelegibilidad, como por ejemplo, cualquier indicador de permanencia vencida, actividad delictiva, amenazas a la seguridad pública, participación en cualquier tipo de actividad terrorista o apoyo a una organización terrorista”, indicó.

El funcionario no dijo que los 55 millones de visas estuvieran bajo revisión activa, pero explicó que el gobierno de Trump las tenía en la mira y que estaba intensificando el escrutinio, en particular entre los estudiantes.

“Estamos revisando todas las visas de estudiantes”, declaró el funcionario bajo condición de anonimato, y añadió que el Departamento de Estado monitorea constantemente lo que se dice en redes sociales, información que los solicitantes de visas ahora deben mostrar.

El secretario de Estado, Marco Rubio, no ha ocultado sus críticas a los manifestantes anti-israelíes, utilizando una ley poco clara que le permite revocar visas a personas consideradas contrarias a los intereses de la política exterior estadounidense.

Desde que Rubio asumió el cargo en enero con Trump, el Departamento de Estado anunció la revocación de 6.000 visas.

Sin embargo, la administración ha enfrentado reveses en dos sonados casos.

Mahmoud Khalil, residente legal permanente en Estados Unidos que lideró las protestas propalestinas en la Universidad de Columbia, fue liberado en junio por un juez.

Rumeysa Ozturk, estudiante turca de posgrado de la Universidad de Tufts, que escribió un artículo en un periódico universitario crítico con Israel, fue liberada por un juez en mayo a la espera de sus argumentos.

