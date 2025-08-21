DEA acusa a Maduro de narcoterrorismo: vínculos con ELN y carteles mexicanos

A la izquierda, el director de la DEA, Terry Cole; a la derecha, el presidente venezolano Nicolás Maduro. Foto: El Espectador

El director de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, acusó este jueves al líder venezolano, Nicolás Maduro, de colaborar con guerrillas colombianas como el ELN y las disidencias de las FARC. Argumentando que este enviaba “cantidades récord de cocaína” a los carteles mexicanos que la trafican en Estados Unidos.

🔑Las claves de la acusación de la DEA hacia Maduro (por si tiene afán)

La DEA acusó a Nicolás Maduro de colaborar con el ELN y las disidencias de las FARC para enviar cocaína a carteles mexicanos.

Estados Unidos sostiene que Venezuela se ha convertido en un “estado narcoterrorista” vinculado al narcotráfico internacional.

La Fiscalía y la DEA reportan el decomiso de 30 toneladas de cocaína ligadas a Maduro y bienes por más de 700 millones de dólares.

Washington movilizó buques de guerra y 4.500 soldados en el Caribe como parte de la estrategia antidrogas de Donald Trump.

Maduro respondió desplegando 4,5 millones de milicianos y acusó a EE. UU. de lanzar amenazas “estrafalarias” y “extravagantes”.

“Venezuela se ha convertido en un estado narcoterrorista que sigue colaborando con las FARC y el ELN de Colombia para enviar cantidades récord de cocaína desde Venezuela a los carteles mexicanos, que siguen entrando a Estados Unidos”, aseguró Cole en una entrevista con la cadena estadounidense de televisión Fox News.

Estas declaraciones llegan en un momento de crecientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. Este martes, 19 de agosto, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que Washington está preparado para “usar todo su poder” para frenar el flujo de drogas que llegan a su país y calificó el régimen de Maduro como “un cartel del narcotráfico”.

📌Movilización de buques de EE. UU. a Venezuela

Estados Unidos movilizó este fin de semana a 4.500 soldados en aguas de Latinoamérica y el Caribe, dentro de la estrategia de Donald Trump para combatir grupos considerados por su gobierno como amenazas nacionales.

El 19 de agosto por la mañana, tres buques de guerra estadounidenses se acercaron a la costa venezolana como parte del plan para enfrentar a organizaciones narcotraficantes, incluido el Cártel de los Soles en Venezuela.

Por su parte, el líder del régimen respondió ante la presencia de Estados Unidos en sus aguas, diciendo que desplegaría “toda la capacidad miliciana en el territorio y por sectores”.

También declaró que con este plan se movilizarán “4,5 millones de milicianos en todo el país”. Adicionalmente, sostuvo que Venezuela está siendo objeto de amenazas “extravagantes” y “estrafalarias” provenientes de Estados Unidos.

📌 Vínculos de Maduro y el narcotráfico

De acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos y la DEA, citados por Infobae, se han decomisado 30 toneladas de cocaína que estarían relacionadas con Nicolás Maduro, de las cuales siete toneladas tendrían un nexo directo con el mandatario venezolano. Asimismo, las autoridades estadounidenses han incautado bienes por un valor superior a US$700 millones, incluyendo dos aviones privados, nueve automóviles y otros activos.

Adicionalmente, el gobierno de Donald Trump aumentó la recompensa a US$50 millones por datos que permitan la detención de Nicolás Maduro.

“Maduro ayudó a gestionar y, en última instancia, a liderar el Cártel de los Soles, una organización narcotraficante venezolana compuesta por altos funcionarios venezolanos. A medida que ascendía al poder en Venezuela, Maduro participó en una conspiración narcoterrorista corrupta y violenta con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), designada Organización Terrorista Extranjera”, aseguró el Departamento de Estado de Estados Unidos en un comunicado.

🎤 Respuesta de Venezuela ante las acusaciones

Tras las declaraciones de Terry Coal, director de la DEA, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, señaló a esta agencia como el “cartel de drogas más grande” a nivel mundial.

“El director de la DEA, Terry Cole, conoce en profundidad que la DEA es el mayor cartel de drogas que existe en el mundo. “Innumerables documentos y evidencias así lo sustentan”, aseguró la funcionaria en un mensaje publicado en Telegram.

Adicionalmente, Rodríguez afirmó que en el informe “National Drug Threat Assessment” de 2024 y 2025 de la DEA no se menciona a Venezuela como un factor de importancia en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, según la Agencia EFE.

