En audio, controlador aéreo lamentó “meter la pata” en el accidente de avión de Air Canada

El avión de Air Canada dañado se observa en la pista del Aeropuerto Internacional LaGuardia un día después del accidente. Foto: EFE - SARAH YENESEL

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Las súplicas de un controlador aéreo quedaron registradas en el audio que se conoció tras el accidente de Air Canada del domingo en el Aeropuerto LaGuardia, en Nueva York. Posterior al incidente, él declaró que se había concentrado en una crisis no relacionada con eso y que “se equivocó”.

En el aterrizaje, el avión se estrelló contra un vehículo de bomberos, lo que causó la muerte de los dos pilotos, cuyos nombres no han sido publicados. Más de 40 personas fueron trasladadas a centros médicos con heridas, sobre todo leves, y la mayoría de ellas fueron dadas de alta, aunque algunos individuos permanecen hospitalizados con lesiones graves.

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En una conferencia de prensa realizada el lunes, Kathryn Garcia, directora ejecutiva de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, aseguró que el avión impactó contra un vehículo de emergencia en la pista que estaba respondiendo a un problema con otra aeronave.

Los investigadores de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte iniciaron su trabajo recuperando la grabadora de voz de la cabina y la grabadora de datos de vuelo, según lo informó la presidenta Jennifer Homendy, citada por The Washington Post. A la espera de que en esta semana se conozcan detalles de lo registrado en esos dispositivos, trascendieron unos primeros indicios.

El vehículo de bomberos implicado en el accidente, con dos agentes a bordo, estaba respondiendo a un incidente ajeno relacionado con un avión de United Airlines cuando ocurrió la colisión. Una grabación de las comunicaciones de control de tráfico aéreo publicada en LiveATC.com, un sitio web que ofrece transmisiones en directo desde las torres de control de tráfico aéreo, capturó el antes y el después del choque.

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Sobre las 11:20 p. m., un avión de United Airlines informó de un olor dentro de la aeronave y solicitó los servicios de bomberos. Luego, a las 11:31 p. m., el control de tráfico aéreo dio a conocer que el avión de United había declarado una emergencia, mientras continuaba organizando el apoyo de vehículos de emergencia y coordinando el resto del tráfico del aeropuerto.

Alrededor de las 11:35 p. m., el personal autorizó a un avión de Air Canada a aterrizar en la pista 4. Dos minutos después, una persona en un vehículo de emergencia que se dirigía al avión de United solicitó permiso para cruzar la misma pista. Le fue concedido. Segundos después, un controlador se dirigió a un avión que se encontraba por la zona: “Frontier 4195, deténgase ahí, por favor”. Luego, con referencia al vehículo, agregó: “¡Alto, alto, alto! ¡Alto, camión 1, alto!”.

Tras 15 minutos de ocurrido el accidente, el primer incidente mortal en el aeropuerto en más de tres décadas, un controlador le comunicó a un piloto que trató de evitar la colisión: “Intenté ponerme en contacto con ellos (...) y estábamos lidiando con una emergencia antes. Metí la pata”. La respuesta que recibió fue: “No, hombre, hiciste lo mejor que pudiste”.

Jeff Guzzetti, exinvestigador de accidentes de la Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, aseguró ante el Post que “el avión se abalanzaba sobre ellos, pero el vehículo, aun así, comenzó a cruzar la pista. Todavía quedan muchas preguntas sin respuesta”. A su parecer, el control del tráfico aéreo fue claramente un problema, además de que señaló que este tipo de accidentes rara vez se puede atribuir a una sola causa.

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