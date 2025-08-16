En medio de la disputa con Colombia, Perú anunció inversión en la frontera, incluida Santa Rosa

La isla de Santa Rosa vista desde Leticia, en plena frontera entre Colombia y Perú. Foto: Gustavo Torrijos - Gustavo Torrijos Zuluaga

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El gobierno de Dina Boluarte creó un fideicomiso para destinar fondos a favor del desarrollo de los distritos ubicados en la frontera entre Loreto y Colombia, incluyendo la isla Santa Rosa, donde la soberanía peruana no es reconocida por el gobierno de Gustavo Petro.

Según el texto oficial, este dinero servirá para garantizar el financiamiento de los proyectos de inversión pública que promuevan el desarrollo de esta zona, que incluye al distrito de Santa Rosa de Loreto, objeto de las recientes tensiones entre Lima y Bogotá.

¿Qué ha dicho Dina Boluarte sobre la disputa por la isla Santa Rosa?

Desde allá, en una visita que realizó el viernes, la mandataria advirtió que no cederá ni “un centímetro” de la soberanía peruana: “Seamos claros, la soberanía peruana no está en discusión, el distrito de Santa Rosa es peruano”. Según ella, Petro está enviando “mensajes y realizando acciones inaceptables que afectan la hermandad” entre las dos naciones.

En una pequeña plaza, frente a los pobladores de la región, acompañada de autoridades y jefes militares, Boluarte agregó: “La isla Chinería y su distrito de Santa Rosa son tan peruanos como la papa y Machu Picchu”.

¿Cuál es la postura de Colombia?

El Gobierno mantiene que Santa Rosa debería pertenecer al país, al considerar que es supuestamente una isla surgida después del tratado de 1922 que definió la frontera amazónica entre ambos países, en la que Perú entregó a Colombia el territorio entre los ríos Caquetá y Putumayo, además de darle acceso al Amazonas a través del trapecio amazónico, donde se encuentra Leticia, que hasta entonces era peruana.

En su discurso del 7 de agosto, Petro dijo que no reconocía la soberanía peruana sobre el territorio. La disputa ha alcanzado niveles mayores luego de la detención de dos colombianos, quienes, de momento, estarán presos hasta el martes. Al respecto, el ocupante de la casa de Nariño aseguró que se trata de un secuestro y una acción ilegal, llevada a cabo por unas autoridades que, a la luz de la administración colombiana, “carecen de legitimidad”.

Sobre las detenciones, la Cancillería comentó en una nota de esta semana que los connacionales estaban realizando estudios técnicos orientados a la ampliación del muelle Victoria Regia, de la ciudad de Leticia: “De ninguna manera se debe interpretar que las actividades de los ciudadanos estaban encaminadas al ejercicio de soberanía, sometimiento o independencia de una porción territorial de Perú. Por lo tanto, no constituyen un ‘atentado contra la integridad nacional de esa república’”.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com