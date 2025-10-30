El pueblo europeo abandonado que compró un estadounidense: este es Salto de Castro

Imagen tomada de la Lista Roja de Hispania Nostra que muestra el pueblo de Salto de Castro. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Jason Lee Beckwith, es un estadounidense que compró el pueblo Salto de Castro (Zamora), abandonado en 1989. La adquisición costó EUR 310.000. Ahora, su meta es crear un lugar vacacional y rehabilitar la infraestructura del lugar.

El estadounidense aseguró que busca restaurar 44 casas, junto con la escuela, la iglesia, el bar y el viejo cuartel de la Guardia Civil, para convertirlos en un conjunto turístico y residencial.

“Caminar por el interior de los edificios abandonados de Salto de Castro provoca una mezcla de miedo y alucinación. Cuesta imaginarse a los niños y niñas cruzando esas puertas ahora desnudas. Correteando por el paraíso”, según Ángel Encinas, quién estuvo allí en sus primero años de vida, a el diario El País.

“La degradación y el vandalismo han hecho mucha mella en este idílico lugar que marca el límite entre España y Portugal, allá donde confluyen el arroyo de la Ribera y el río Duero“, detalló el medio.

Según contó Lee a El País, este “será un lugar que todos podrán disfrutar, sin importar su presupuesto“.

Lee también habló sobre su historia de vida y dijo que después de sufrir su tercer infarto, tomó la decisión de dejar atrás su trabajo de toda la vida en una imprenta y comenzar de nuevo con la apertura de un hostal. Cinco años más tarde vendió el negocio y se concedió un año de descanso.

Tiempo después, junto a su esposa, emprendió la creación de otro establecimiento, momento en el que descubrió lo que él mismo llama “el paraíso” en Zamora. Hoy cuenta con un apartamento en la capital y tiene previsto mudarse de forma permanente a la ribera del Duero a finales de 2025, según El País.

“No me traigo California a Zamora, la dejo atrás y mi vida estará en España”, afirmó Lee.

El nuevo propietario asegura que se necesitarán entre USD 4 y USD 7 millones para el reacondicionamiento del lugar.

Salto de Castro

Según la Lista Roja de Hispania Nostra, “el poblado de Salto de Castro fue construido a mediados del siglo XX, creándose con la finalidad de proporcionar una vivienda y una serie de servicios a las familias de los obreros que trabajaban en la construcción de la presa de Castro, cuya construcción se prolongó desde 1946 hasta 1952”.

“Tras el traslado del puesto de la Guardia Civil existente en el poblado, así como de los propios trabajadores que permanecían en el poblado en 1989 y que continuaban trabajando en la presa, la localidad de Salto de Castro quedó abandonada”, añadió.

