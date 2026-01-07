En Vivo: EE. UU. intercepta a un petrolero que huyó cerca de Venezuela

Imagen publicada en la cuenta oficial de X del Comando Europeo de los Estados Unidos en la que confirman la interceptación del "Marinera", antes conocido como "Bella 1", un buque petrolero sancionado que huyó antes de llegar a Venezuela, tras rastrearlo en el Atlántico durante casi tres semanas de persecución. Foto: EFE - Official X account of U.S. European Command

La nueva líder del régimen chavista en Venezuela, Delcy Rodríguez, nombró este martes al general Gustavo González López como comandante de la Guardia de Honor Presidencial y director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.

Adicionalmente, Rodríguez, declaró siete días de duelo nacional tras la captura de su antecesor, el líder chavista Nicolás Maduro, y su esposa, la diputada Cilia Flores. Ambos se encuentran retenidos en el Centro Metropolitano de Detención en Brooklyn, Nueva York.

Maduro y Flores comparecieron por primera vez ante un juez este lunes 5 de enero en Nueva York, donde se declararon “no culpables” de los cargos por conspiración narcoterrorista, entre otros.

Delcy Rodríguez recibió el respaldo del Ejército Bolivariano, el Tribunal Supremo de Justicia y, según ella misma afirma, del gobierno de Estados Unidos para juramentarse como presidenta interina de Venezuela. Hasta ahora, ha negado cualquier injerencia externa en sus decisiones; sin embargo, este martes el presidente de EE. UU., Donald Trump, aseguró que Venezuela comenzaría a ceder parte de sus suministros de petróleo a Estados Unidos.

Los puntos clave de los últimos acontecimientos

Debates en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y en la Organización de Estados Americanos (OEA): Ambos organismos internacionales celebraron sesiones extraordinarias para analizar la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en Venezuela. Países como Chile, México, Brasil y Colombia condenaron rotundamente la operación, mientras que Argentina y El Salvador respaldaron la acción militar estadounidense.

El Departamento de Justicia de EE. UU, ya no reconoce al Cártel de los Soles como una organización criminal: El Departamento de Justicia de Estados Unidos se ha retractado de una afirmación clave en el caso contra el líder chavista capturado, Nicolás Maduro, al admitir que el “Cártel de los Soles” no es una organización criminal real, sino más bien un sistema clientelar de corrupción ligado al narcotráfico.

Trump anuncia que Venezuela entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a EE. UU.: El presidente Donald Trump anunció que el Departamento de Energía ejecutará de inmediato un plan para extraer y enviar entre 30 y 50 millones de barriles de crudo venezolano a puertos de Estados Unidos, sin un plazo definido para la entrega.

Tras una persecución de casi dos semanas, según fuentes estadounidenses con conocimiento de la operación, la Guardia Costera de EE. UU. abordó el buque sin encontrar resistencia ni hostilidad por parte de la tripulación, confirmó un funcionario a The New York Times.

El Mando Europeo de las fuerzas armadas estadounidenses publicó un comunicado en X confirmando la captura del petrolero, en el que señaló que el Departamento de Justicia, Seguridad Nacional y Defensa habían incautado la nave en el Atlántico Norte por infringir las sanciones de EE. UU.

Las Fuerzas Armadas estadounidenses anunciaron el miércoles la incautación de un petrolero con bandera rusa en el Atlántico Norte que estaba sancionado, tras varios días de persecución desde que zarpó de Venezuela.

La incautación del buque fue una operación conjunta entre el Departamento de Seguridad Nacional y personal militar estadounidense, informó el Mando Europeo de Estados Unidos, responsable de la región, en una publicación en X.

“El bloqueo de petróleo venezolano sancionado e ilícito sigue en PLENO VIGOR -en cualquier parte del mundo”, declaró por su parte el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, en la red X.

The @TheJusticeDept & @DHSgov, in coordination with the @DeptofWar today announced the seizure of

the M/V Bella 1 for violations of U.S. sanctions. The vessel was seized in the North Atlantic pursuant to a warrant issued by a U.S. federal court after being tracked by USCGC Munro. pic.twitter.com/bm5KcCK30X — U.S. European Command (@US_EUCOM) January 7, 2026

Las fuerzas armadas de Estados Unidos llevan a cabo el miércoles una operación en el Atlántico Norte para apoderarse de un petrolero bajo bandera rusa, perseguido desde hace varios días por Washington, según medios de comunicación estadounidenses.

La operación, reportada por Fox News y CNN, se produce pocas horas después de informaciones de prensa según las cuales Rusia mandó al menos un submarino para escoltar el buque, oficialmente vacío.

Conocido inicialmente como el Bella 1, este petrolero es perseguido por Washington desde que evadió un bloqueo parcial en las costas de Venezuela y frustró un intento de abordaje por parte de la Guardia Costera estadounidense el 21 de diciembre.

La nueva presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, comenzó a reorganizar el alto mando del régimen chavista en su primera semana, al designar al general Gustavo González López como comandante de la Guardia de Honor Presidencial y director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.

El ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, confirmó el nombramiento vía Telegram, precisando que González López reemplaza al mayor general Javier Marcano Tábata, antiguo jefe de seguridad de Nicolás Maduro, en el mando de la Guardia de Honor Presidencial.

Rusia ha desplegado al menos un buque de guerra para interceptar y proteger un petrolero ruso perseguido por el ejército estadounidense, según reveló un funcionario de EE. UU. con conocimiento de la operación, quien solicitó anonimato por la sensibilidad del tema.

Este incidente agrava el enfrentamiento entre ambas potencias por el buque, antes conocido como Bella 1 y ahora renombrado Marinera. Estados Unidos lleva semanas rastreándolo tras su intento de burlar un bloqueo parcial en torno a Venezuela, mientras Rusia intensifica sus acciones de defensa sobre la nave, según The New York Times.

