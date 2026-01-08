En Vivo: EE. UU. prepara reapertura de su embajada en Venezuela

Fotografía de referencia de una bandera en la Embajada de Estados Unidos. Foto: EFE - Yander Zamora

Tras la captura del líder chavista Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, en su hogar en Venezuela el 3 de enero, por parte del ejército de Estados Unidos, Caracas se vio sumida en un clima de incertidumbre. La vicepresidenta Delcy Rodríguez, exvicepresidenta de Nicolás Maduro, asumió el cargo de presidenta interina con la aprobación del gobierno de Donald Trump.

Desde que tomó las riendas, Rodríguez ha negado cualquier injerencia estadounidense en sus decisiones. No obstante, Trump aseguró que Estados Unidos se hará cargo del país, recibirá todos los ingresos del petróleo y será quien autorice cualquier salida del petróleo venezolano.

Caracas en medio de preguntas y de un nuevo liderazgo se prepara para reabrir la embajada estadounidense que llevaba cerrada desde el 23 de enero de 2019, cuando Nicolás Maduro anunció el rompimiento unilateral de las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Sin embargo, aún no se ha fijado una fecha oficial para la reapertura de la embajada.

Asimismo, el secretario de Estado y uno de los designados por Trump para manejar la situación de Venezuela, Marco Rubio, afirmó este miércoles que el gobierno tiene preparado un plan de tres partes para el país: estabilización, recuperación y transición.

Mientras tanto, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores permanecen detenidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York, donde esperan su próxima audiencia ante un juez el 17 de marzo. Ambos se han declarado no culpables de los cargos que se les imputan.

Puntos clave para seguir la situación en Venezuela

Llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro: En la noche del miércoles se llevó a cabo una llamada telefónica entre ambos líderes, tras las amenazas de Trump de intervenir militarmente en Colombia al asegurar que Petro era un “narcotraficante”. La conversación duró 35 minutos, y el presidente estadounidense afirmó que fue “un honor” hablar con Petro, a quien invitó a una reunión en Washington D.C.

El Departamento de Justicia de EE. UU., ya no reconoce al Cártel de los Soles como una organización criminal: El Departamento de Justicia de Estados Unidos se ha retractado de una afirmación clave en el caso contra el líder chavista capturado, Nicolás Maduro, al admitir que el “Cártel de los Soles” no es una organización criminal real, sino más bien un sistema clientelar de corrupción ligado al narcotráfico.

Trump anunció que Venezuela entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a EE. UU.: El presidente Donald Trump anunció que el Departamento de Energía ejecutará de inmediato un plan para extraer y enviar entre 30 y 50 millones de barriles de crudo venezolano a puertos de Estados Unidos, sin un plazo definido para la entrega.

El presidente Donald Trump afirmó el miércoles que Estados Unidos podría controlar Venezuela y explotar sus reservas de petróleo durante años, tras la captura del presidente Nicolás Maduro.

En declaraciones al New York Times, el mandatario republicano dijo - respecto a cuánto tiempo cree que Washington mantendrá un control directo sobre el país sudamericano - que “solo el tiempo lo dirá”.

Y cuando le preguntaron si hablaba de tres meses, seis meses o un año, Trump respondió: “Diría que mucho más”.

Fuerzas estadounidenses derrocaron al presidente Nicolás Maduro el 3 de enero y se lo llevaron a Nueva York, bajo acusaciones de narcotráfico.

Washington ha exigido al nuevo gobierno, encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, acceso total a la explotación de las inmensas reservas venezolanas.

El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, dijo previamente que Washington controlará las ventas de petróleo venezolano “indefinidamente”.

La administración Trump está actuando rápidamente para restablecer la presencia diplomática en Venezuela, y ha pedido al personal local que se prepare para la llegada de funcionarios estadounidenses a su embajada en Caracas esta misma semana.

Según personas involucradas, que pidieron no ser identificadas porque las conversaciones son privadas, aún no se ha fijado una fecha oficial para la reapertura de la embajada. El Departamento de Estado no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Cuando periodistas a bordo del Air Force One le preguntaron el domingo sobre la posibilidad de reabrir la embajada, el presidente Donald Trump respondió: “Lo estamos pensando”.

El momento elegido pone de relieve la rapidez con la que Washington intenta restablecer las relaciones después de que Delcy Rodríguez asumiera como presidenta interina el lunes, pocos días después de que un ataque aéreo estadounidense derivara en la detención del presidente Nicolás Maduro y de su esposa. La petrolera estatal PDVSA anunció el miércoles que está en conversaciones para vender un gran volumen de crudo a EE.UU.

La imponente embajada estadounidense se encuentra en lo alto de una frondosa colina en el barrio de Valle Arriba, al este de Caracas. Con una superficie equivalente a dos campos de fútbol, el edificio es visible desde gran parte de la ciudad. Fue inaugurado en 1995, tras un proceso de construcción de cuatro años que costó casi USD 13 millones.

En su apogeo, a mediados de la década de 2000, trabajaban allí cerca de 500 empleados y contratistas de hasta nueve agencias estadounidenses, entre ellas la Administración para el Control de Drogas y el Departamento de Seguridad Nacional.

Una gran bandera estadounidense ondeaba frente al complejo hasta que EE.UU. suspendió sus operaciones en 2019. Fue entonces cuando Trump, durante su primer mandato, declaró ilegítima la reelección de Maduro del año anterior y reconoció al legislador opositor Juan Guaidó como presidente del país. Desde entonces, las responsabilidades relacionadas con Venezuela han sido asumidas por la embajada estadounidense en la vecina Colombia.

Con la información de: Bloomberg News

