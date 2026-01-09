En Vivo: Trump confirma reunión con María Corina Machado en Washington la próxima semana

Fotografía de archivo del 11 de diciembre de 2025 que muestra a la líder opositora María Corina Machado durante su visita al Parlamento noruego en Oslo (Noruega). Foto: EFE - OLE BERG-RUSTEN / POOL

Tras la captura del líder chavista Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores el pasado 3 de enero por parte de Estados Unidos, el presidente de Donald Trump aceptó que la exvicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, se juramentara como presidenta interina de Venezuela, dejando de lado a la líder opositora y ganadora del Nobel, María Corina Machado.

Sin embargo, este jueves 8 de enero, Trump anunció que se reunirá la próxima semana con María Corina Machado en Washington D.C.: “Entiendo que ella viene la próxima semana en algún momento, y espero poder saludarla, y he escuchado que ella quiere hacer eso”, dijo Trump.

Por otro lado, este jueves se vivió una jornada histórica en Venezuela con la liberación de prisioneros políticos del régimen, recluidos en la cárcel del Helicoide, famosa por las denuncias de violaciones a los derechos humanos.

La liberación fue una respuesta a las exigencias que le hizo Estados Unidos al nuevo gobierno de Rodríguez. Dentro de los liberados destacan cinco ciudadanos españoles, los exdiputados opositores Enrique Márquez e Biagio Pilieri y la activista Rocío San Miguel.

Nicolás Maduro y Cilia Flores compadecieron ante un juez en Nueva York, siguen detenidos: Este lunes, Nicolás Maduro se presentó por primera vez ante un tribunal federal en el centro de Manhattan, donde se declaró no culpable de los cargos por conspiración narcoterrorista y conspiración para importar cocaína a Estados Unidos.

El Departamento de Justicia de EE. UU. ya no reconoce al Cartel de los Soles como una organización criminal: El Departamento de Justicia de Estados Unidos se ha retractado de una afirmación clave en el caso contra el líder chavista capturado, Nicolás Maduro, al admitir que el “Cartel de los Soles” no es una organización criminal real, sino más bien un sistema clientelar de corrupción ligado al narcotráfico.

Trump anunció que Venezuela entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a EE. UU.: El presidente Donald Trump anunció que el Departamento de Energía ejecutará de inmediato un plan para extraer y enviar entre 30 y 50 millones de barriles de crudo venezolano.

El Senado de EE. UU. votó para limitar el uso de la fuerza de Trump en Venezuela: El Senado de Estados Unidos avanzó una resolución clave para limitar las acciones militares del presidente Donald Trump en Venezuela, tras la reciente operación en la que fuerzas estadounidenses capturaron al líder venezolano Nicolás Maduro.

Estados Unidos dijo el viernes que incautó otro petrolero que intentó romper un bloqueo naval estadounidense destinado a impedir que salga de Venezuela crudo sancionado, el quinto barco detenido en las últimas semanas.

El Olina es “otro buque tanque de la ‘flota fantasma’ sospechoso de transportar petróleo embargado” y fue incautado después de que “zarpara de Venezuela intentando eludir a las fuerzas estadounidenses”, dijo la jefa de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en una publicación en X.

La mayor coalición opositora de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), informó que hasta las 8:30 hora local de este viernes (12:30 GMT) solo ha podido confirmar 11 excarcelaciones, sin precisar nombres, por lo que exigió la liberación de todos los presos políticos, cuya cifra -según dos ONG locales- oscila entre 800 y 1.000.

A través de su cuenta en X, la PUD indicó que desde la 1:00 a.m. hora local de este viernes no ha recibido “ningún reporte de nuevas liberaciones”, después de que Jorge Rodríguez, jefe del Parlamento y hermano de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciara el jueves nuevas excarcelaciones, aunque no precisó el número ni las condiciones, pero aseguró que se estaban produciendo.

“Seguimos atentos y exigimos la liberación de todos los presos políticos”, agregó el mayor bloque opositor, liderado por Edmundo González Urrutia, quien reclama desde el exilio la Presidencia de Venezuela, al asegurar que venció a Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024.

Los cinco liberados el jueves, cuatro españoles y la activista binacional Rocío San Miguel, “ya están en España”, anunció Albares en X a primera hora de la tarde.

“Hoy es un día feliz. Ya están en España los 5 compatriotas liberados ayer en Venezuela. Han podido reencontrarse, por fin, con sus familias y amigos”, escribió el ministro.

En la entrevista en TVE por la mañana, Albares dijo que “se encontraban bien físicamente”.

San Miguel fue presa bajo la acusación de “traición”, “terrorismo” y “conspiración”, según las autoridades.

La activista, directora de la ONG Control Ciudadano, fue detenida meses antes de las elecciones presidenciales de julio de 2024, tras las cuales se produjeron más de 2.400 arrestos en las protestas contra la cuestionada reelección de Nicolás Maduro.

Madrid espera la próxima liberación de otro preso político español en Venezuela, mientras que los cinco que fueron liberados el jueves llegaron ya a Madrid, informó este viernes el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el jueves que se avecinaban ataques terrestres contra los cárteles de la droga tras las operaciones marítimas en el Pacífico y el mar Caribe, sin ofrecer más detalles.

“Vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles. Los cárteles están controlando México”, dijo Trump en una entrevista emitida el jueves por la noche en Fox News.

“Es muy, muy triste ver lo que ha pasado en ese país”, añadió.

El excandidato presidencial venezolano Enrique Márquez quedó en libertad la noche del jueves, como parte de la ola de excarcelaciones que anunció el gobierno interino bajo presión de Estados Unidos.

La coalición Mesa de la Unidad informó en X la salida de prisión de Márquez y del dirigente Biagio Pilieri, un cercano colaborador de la líder opositora María Corina Machado.

“Ya terminó todo”, dijo Márquez a su esposa en un barrio de Caracas adonde fue trasladado por policías junto a Pilieri, según un video de un periodista local que los acompañó.

El presidente estadounidense Donald Trump dijo el viernes que canceló una segunda oleada de ataques contra Venezuela tras la liberación de “grandes cantidades” de presos políticos en ese país.

“Venezuela está liberando grandes cantidades de presos políticos como señal de que están ‘Buscando la Paz’ (...) por esta cooperación he cancelado la segunda Oleada de Ataques esperada”, escribió el presidente en un mensaje en su plataforma Truth.

Agregó que las grandes petroleras invertirán “al menos 100 mil millones de dólares” en Venezuela, y que se reunirá con esas empresas este viernes en la Casa Blanca.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el jueves que la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado debe viajar a Washington la próxima semana y afirmó estar “impaciente” por reunirse con ella.

“Entiendo que vendrá en algún momento la próxima semana. Estoy impaciente por saludarla”, dijo el presidente estadounidense en una entrevista en el canal Fox News.

Machado afirmó en una entrevista con ese mismo canal estadounidense que le gustaría entregar el Nobel a Trump por su empeño en devolver la democracia a Venezuela.

“He oído que quería hacerlo. Sería un gran honor”, comentó luego Trump.

Sin embargo, en Oslo, el Instituto Nobel declaró que es imposible transferir el premio.

“Un Premio Nobel no puede ser revocado ni transferido a otra persona”, declaró a la AFP el portavoz del instituto, Erik Aasheim.

