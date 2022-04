EE. UU.: Hallan cinco fetos en la casa de activista antiaborto, ¿por qué los tenía?

Varios estados conservadores han emprendido una ofensiva contra el derecho al aborto en Estados Unidos. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI

La Policía de Washington D. C. encontró cinco restos de fetos humanos en la casa de Lauren Handy, líder del grupo Levantamiento Progresista Ateo Antiaborto (PAUU), luego de investigar una denuncia anónima que advertía de un “material de riesgo biológico” en la residencia de Handy.

El miércoles, Handy, de 28 años, fue acusada junto a otras ocho personas de conspirar para asaltar una clínica abortista en 2020, además de intimidar a pacientes y trabajadores del centro de atención. También están acusados de violar la Ley de Libertad de Acceso a las Entradas de la Clínica (FACE) por usar la fuerza para interferir con los servicios de la clínica al bloquear la entrada al edificio.

Las publicaciones de Handy en redes sociales muestran que es una conocida activista contra el aborto y que protesta con regularidad a las afueras de la clínica de Planned Parenthood en el noreste de Washington D. C., donde trata de disuadir a las mujeres de abortar. Según los registros judiciales, Handy ha sido arrestada en varias oportunidades. Varias personalidades antiabortistas, como el reverendo Pat Mahoney, han afirmado que Handy está siendo tratada “injustamente”.

“Siento que esta historia se ha centrado en la acusación de que Handy es de alguna manera una persona espeluznante que tiene fetos en su sótano. Y no es nada de eso”, dijo Mahoney.

Si Handy y compañía son declarados culpables, cada miembro del grupo PAUU podría enfrentar hasta 11 años de prisión y una multa de US $350.000.

¿Qué se sabe de los fetos encontrados?

De momento, el equipo forense de Washington D. C. no planea realizar autopsias a los cinco fetos encontrados, según le dijeron funcionarios a The Washington Post. PAUU ha dicho que cada uno de los fetos tuvo una “misa fúnebre y una ceremonia de nombramiento”.

El grupo PAUU dice haber recibido los fetos de un “denunciante” que trabajaba en Washington Surgi-Clinic, la clínica abortista que asaltó Handy y compañía, y que creía que los fetos fueron abortados “ilegalmente”.

Los medios locales manejan la hipótesis de que los miembros de PAUU planeaban llevar los fetos a la policía para que se investigara si la clínica Washington Surgi-Clinic había incumplido con las leyes federales y había practicado abortos que no estaban permitidos. La capital estadounidense y siete estados, sin embargo, no tienen leyes específicas que prohíban el aborto después de un punto del embarazo.

Ashan Benedict, subjefe de la Policía de Washington D. C., dijo que, por el momento, las autoridades no pueden proporcionar detalles, pues es una investigación en curso, pero aclaró que “no parece haber nada de naturaleza criminal en este caso, excepto por la forma como los miembros de (PAUU) entraron a la clínica”, dijo la funcionaria.

PAUU y otros grupos antiabortistas han pedido que se discuta la realización de una autopsia en los fetos, pues no confían en la palabra de la policía que asegura que la clínica no violó la ley.

“Quiero ver los resultados”, dijo Mahoney.

