Escalada política: gobierno de Trump demanda a California por rediseño electoral

La fiscal general, Pam Bondi, calificó la Proposición 50 como un un "descarado intento [de los demócratas] para acaparar poder".

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció acciones legales para bloquear el plan de California, aprobado por amplia mayoría, que, según la demanda, busca redibujar temporalmente sus distritos electorales y favorecer al Partido Demócrata en las elecciones de medio mandato de 2026.

Según la institución jurídica, la propuesta, conocida como Proposición 50, incurre en “manipulación racial de distritos”, en violación de la enmienda 14 de la Constitución.

En un comunicado, la fiscal general Pam Bondi calificó el plan como un “descarado intento de acaparar poder, que pisotea los derechos civiles y ridiculiza el proceso democrático”.

Los votantes de California respaldaron este mes por amplia mayoría el plan, lo que se interpretó como una importante victoria para el gobernador Gavin Newsom, que consolida su proyección como figura destacada del Partido Demócrata al desafiar abiertamente al presidente republicano, Donald Trump.

“El intento del gobernador Newsom de afianzar el dominio de un solo partido y silenciar a millones de californianos no prosperará”, aseveró Bondi.

La redistribución temporal de los distritos electorales en California podría otorgar al Partido Demócrata cinco escaños adicionales en la pugna por el control del Congreso en las elecciones de medio mandato del próximo año.

Newsom y sus aliados demócratas promovieron la iniciativa como una forma de “plantarle cara a Trump” y equilibrar el terreno de juego después de que los republicanos de Texas aprobaran su propia redistribución de distritos.

Aun así, la demanda indica que “la raza no puede utilizarse como sustituto para promover intereses políticos, pero eso es precisamente lo que hizo la Asamblea General de California con la Proposición 50″.

El exprotagonista de películas de acción y gobernador republicano, Arnold Schwarzenegger, se opuso a la medida, mientras que el expresidente Barack Obama, demócrata, apareció en anuncios apoyándola y calificándola como un enfoque “inteligente” para contrarrestar las medidas republicanas destinadas a salvaguardar el control de la Cámara.

