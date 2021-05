La Defensoría del Pueblo de Ecuador pidió la destitución de Juan Carlos Zeballos, ministro de Salud, por su “falta de transparencia” en el proceso de vacunación. También se ha promovido un juicio político contra el funcionario y la Fiscalía ya abrió una investigación en su contra.

La Fiscalía General de Ecuador abrió este viernes una investigación contra el ministro de Salud, Juan Carlos Zeballos, por presunto tráfico de influencias en el reparto de vacunas contra el COVID-19.

Según las denuncias recibidas esta semana, Zeballos repartió vacunas entre sus familiares el pasado fin de semana, aún cuando la primera fase de vacunación, o el plan piloto como se le conoce en el país, indicaba que las primeras 8.000 vacunas que llegaron el pasado 21 de enero estaban destinadas para el personal médico que lucha en la primera línea contra la pandemia de coronavirus y personas mayores.

“Con base en varias denuncias presentadas, la Fiscalía abrió una investigación previa contra el ministro de Salud, Juan Carlos Zeballos, por un presunto delito de tráfico de influencias en el proceso de distribución de vacunas para la COVID-19”, dijo la Fiscalía en un comunicado.

La polémica se originó a raíz de publicaciones que apuntaban a que familiares del ministro, residentes en un centro privado para personas mayores denominado Centro Geriátrico del Hospital de los Valles de Quito, fueron vacunadas el fin de semana con dosis procedentes del hospital Pablo Arturo Suárez de la capital. El propio Zeballos admitió que en este recinto estaban varios familiares suyos, incluida su madre, y que fue a visitarlos el fin de semana. Durante sus declaraciones no desmintió las acusaciones de peso que recaen sobre él.

“Lamento muchísimo y de manera muy profunda que mi presencia haya sido percibida de manera negativa. Si esto fue o no una imprudencia política de mi parte, no lo sé. No soy político y no entiendo de política. Ahora bien, si alguien desearía que dentro de este proceso hubiera dejado fuera a mi madre o a cualquier persona debo decirles que difiero con todo respeto. Si nuestro plan se respeta y seguimos el camino trazado con las farmacéuticas mundiales, todos los ecuatorianos vamos a vacunarnos hasta octubre de este año”, apunto Zeballos.

El domingo, el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, anunció que las delegaciones provinciales de la entidad que dirige efectuarán un seguimiento exhaustivo del plan de vacunación ante las sospechas. Entre tanto, los pedidos para la renuncia del ministro o para iniciar un proceso de juicio político contra este han ido en aumento. Tanto la Defensoría, como candidatos políticos a las elecciones del 7 de febrero y asociaciones gremiales de médicos y más de un centenar de asambleístas, han pedido la destitución del ministro y aclaraciones sobre su actuación.

No es la primera vez que este especialista en epidemiología es criticado por su gestión durante la pandemia. Zeballos había enfrentado quejas luego de que el presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Jorge Wated, informó que el personal administrativo de esa entidad había recibido la vacuna aún cuando no pertenecía al grupo de la primera fase de vacunación.

El Gobierno ecuatoriano ha anunciado que invertirá unos US $200 millones en la adquisición de vacunas contra el COVID-19, que serán despachadas entre septiembre y octubre, para inmunizar a unos 9 millones de habitantes, equivalente al 60 % de la población. El plan de vacunación fue elaborado hace seis meses y consta de cuatro fases. La cero, dirigida a las personas expuestas al contagio y a quienes tienen mayor riesgo de muerte; la fase uno, en la que se vacunarán profesores, funcionarios de seguridad; la dos para los mayores de 18 años; y la fase tres, en la que serán vacunados el resto de ciudadanos.

