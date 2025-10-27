Escándalo en Perú: congresista usó a sus asesores para cortarse las uñas y cocinarle

Lucinda Vásquez, que llegó al Congreso en 2021 como representante de los maestros, se ha convertido en uno de los rostros más cuestionados del Congreso peruano. Foto: Archivo particular y Pexels

La congresista peruana Lucinda Vásquez, representante de San Martín por la bancada Juntos por el Perú, enfrenta una nueva ola críticas tras la difusión de imágenes que la muestran recibiendo una pedicura dentro de su despacho parlamentario.

El caso, revelado por el programa Cuarto Poder de Perú, ha provocado un amplio rechazo en el Congreso y podría derivar en una sanción ética o incluso en una denuncia penal.

En las fotografías se observa a Edward Rengifo Pezo, asesor y sobrino de la legisladora, cortándole las uñas de los pies mientras ella utiliza su teléfono móvil.

El reportaje también mostró que otro de sus colaboradores, Willer Sajami, acudía a la vivienda de Vásquez para prepararle el desayuno durante el horario laboral.

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, calificó el hecho como “una humillación para los trabajadores del Parlamento” y pidió a la Comisión de Ética aplicar sanciones ejemplares.

“Ese tipo de actos son repudiables y dañan la imagen institucional. Espero que la congresista sea sancionada”, declaró Rospigliosi.

La Comisión de Ética Parlamentaria iniciará en los próximos días una investigación preliminar para determinar si Vásquez incurrió en faltas graves o delitos vinculados al uso indebido de recursos públicos.

“Si no hay castigo, es alucinante. Hay un abuso de poder y una sumisión que no se puede normalizar”, señaló el también congresista y precandidato presidencial Carlos Anderson.

No es la primera polémica de Vásquez

El episodio se suma a una larga lista de denuncias que han marcado la trayectoria de Vásquez. Exdirigente del magisterio y cercana a Pedro Castillo, la legisladora ha sido investigada por nepotismo, tráfico de influencias y cobros indebidos a sus propios asesores.

En mayo pasado, se reveló que tres sobrinos suyos trabajaban en su despacho con altos salarios pese a no contar con título universitario.

