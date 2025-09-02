EE. UU. lleva a cabo ejercicios militares en Puerto Rico en medio de las tensiones con Venezuela

Imagen de referencia del buque de guerra USS Lake Erie de la Armada de Estados Unidos que atracó en el puerto de Balboa, en la Ciudad de Panamá, el 29 de agosto de 2025. Foto: AFP - MAURICIO VALENZUELA

El Cuerpo de Infantería de Marina de Estados Unidos informó a través de un comunicado que miembros de la 22° Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina llevan a cabo desde el domingo entrenamientos anfibios y operaciones de vuelo al sur de Puerto Rico, en medio de las tensiones que ha provocado el despliegue de buques por el mar Caribe, especialmente con Venezuela.

Según el documento, “este entrenamiento está diseñado para mejorar la preparación y capacidades de la 22nd MEU y, a la vez, reforzar el vínculo con la Guardia Nacional de Puerto Rico”.

Esto se dio a conocer luego de que el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Arturo Garffer, afirmó que no se descarta la posibilidad de una reactivación militar en la antigua base Roosevelt Roads y en Vieques. Ante ello, la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, aseguró que, si bien se registró un incremento del tránsito de aeronaves estadounidenses en la isla, no se ha planteado dicha opción. Varios grupos políticos y sociales han expresado su rechazo a ello.

El inicio del entrenamiento en Puerto Rico coincidió con el despliegue en curso de más de 4.000 infantes de marina en las aguas que rodean América Latina y el Caribe como parte de una iniciativa para combatir los carteles de la droga, según le confirmaron a CNN dos funcionarios de Defensa estadounidenses. Uno de ellos estableció que el despliegue de dicha unidad y del Iwo Jima Amphibious Ready Group forma parte de un reposicionamiento más amplio de los activos militares en el área de responsabilidad del Comando Sur que se ha llevado a cabo durante las últimas semanas.

Ante los movimientos de las Fuerzas Armadas estadounidenses en el Caribe, Nicolás Maduro afirmó el lunes que “Venezuela vive la mayor amenaza del siglo” y definió a Marco Rubio, secretario de Estado en el gobierno de Donald Trump, como un “señor de la guerra” que busca un “cambio de régimen a través de la amenaza militar”.

