Las dos razones que explican el aumento de las exportaciones de petróleo de Venezuela

En agosto, las exportaciones petroleras de Venezuela superaron los 900.000 barriles diarios, el nivel más alto desde noviembre, en parte por el regreso a operaciones de la estadounidense Chevron, aunque de forma limitada, y por el flujo hacia China.

Según datos de Reuters, la autorización dada por el Gobierno estadounidense permitió reanudar las exportaciones y eso se reflejó en un aumento de 27 % en los envíos de crudo con respecto a julio.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos le otorgó a Chevron una nueva licencia que le permite operar en el país sancionado, exportar su petróleo y realizar intercambios con la empresa estatal PDVSA, bajo la condición de no hacer pagos a la administración venezolana. De hecho, a principios de agosto se conocieron informes acerca de que al menos tres buques de la empresa navegaron hacia aguas suramericanas.

El crecimiento en las exportaciones de petróleo venezolano se complementó con los envíos al gigante asiático, que absorbió el 85 % de los flujos, ligeramente por debajo del 95 % que se registró en el mes anterior.

Además, unos 60.000 barriles diarios (bpd) fueron enviados a Estados Unidos y 29.000 bpd a Cuba, mientras que varios cargamentos de metanol tuvieron como destino Europa.

Todo eso estuvo respaldado por la producción estable y la ausencia de interrupciones en los mejoradores de crudo y plantas de mezcla de la Faja Petrolífera del Orinoco, principal región productora del país, de acuerdo con un documento interno de PDVSA.

