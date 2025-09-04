No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Mundo
Venezuela

Las dos razones que explican el aumento de las exportaciones de petróleo de Venezuela

Las cifras de agosto muestran un récord alcanzado con respecto a los últimos nueve meses. Estados Unidos y China están detrás de eso.

Redacción Mundo
04 de septiembre de 2025 - 03:58 p. m.
Fotografía de un tanque de petróleo en Maracaibo (Venezuela).
Fotografía de un tanque de petróleo en Maracaibo (Venezuela).
Foto: EFE - Henry Chirinos
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

En agosto, las exportaciones petroleras de Venezuela superaron los 900.000 barriles diarios, el nivel más alto desde noviembre, en parte por el regreso a operaciones de la estadounidense Chevron, aunque de forma limitada, y por el flujo hacia China.

Según datos de Reuters, la autorización dada por el Gobierno estadounidense permitió reanudar las exportaciones y eso se reflejó en un aumento de 27 % en los envíos de crudo con respecto a julio.

Vínculos relacionados

Inteligencia artificial y más preguntas tras el ataque de EE. UU. a un barco cerca de Venezuela
Cabello acusó a EE. UU. de ejecuciones extrajudiciales tras el ataque cerca de Venezuela
Salud de Trump en duda: rumores virales reavivan especulaciones

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos le otorgó a Chevron una nueva licencia que le permite operar en el país sancionado, exportar su petróleo y realizar intercambios con la empresa estatal PDVSA, bajo la condición de no hacer pagos a la administración venezolana. De hecho, a principios de agosto se conocieron informes acerca de que al menos tres buques de la empresa navegaron hacia aguas suramericanas.

El crecimiento en las exportaciones de petróleo venezolano se complementó con los envíos al gigante asiático, que absorbió el 85 % de los flujos, ligeramente por debajo del 95 % que se registró en el mes anterior.

Además, unos 60.000 barriles diarios (bpd) fueron enviados a Estados Unidos y 29.000 bpd a Cuba, mientras que varios cargamentos de metanol tuvieron como destino Europa.

Todo eso estuvo respaldado por la producción estable y la ausencia de interrupciones en los mejoradores de crudo y plantas de mezcla de la Faja Petrolífera del Orinoco, principal región productora del país, de acuerdo con un documento interno de PDVSA.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com

Por Redacción Mundo

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

América

Latinoamérica

Venezuela

Estados Unidos

Chevron

China

Petróleo en Venezuela

Cuba

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar