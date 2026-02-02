Estados Unidos sufre ola de frío: muertes en Nueva York y récords históricos en Miami

Desde la noche del miércoles, Estados Unidos se ve azotado por esta tormenta de rara intensidad, cuyos vientos polares han provocado fuertes nevadas, especialmente en la región de los Grandes Lagos. Foto: AFP - Agencia AFP

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El número de muertos en Nueva York está aumentando debido a las fuertes heladas, mientras que en Miami las temperaturas alcanzan niveles históricos. El invierno en Estados Unidos empeora con los días y representa cada vez más problemas para sus habitantes.

Desde la costa del Golfo hasta Nueva Inglaterra, una bomba ciclónica ha causado intensas nevadas, cancelaciones masivas de vuelos y condiciones extremadamente peligrosas en las carreteras. Aunque las temperaturas podrían repuntar ligeramente durante el día, los expertos pronostican que el frío polar se mantendrá intenso por la mañana, extendiendo los efectos de este potente sistema invernal.

Le podría interesar: Estados Unidos e India acuerdan comercio y petróleo tras llamada entre Trump y Modi

Uno de los efectos más intensos del invierno se está sintiendo en Florida, especialmente en Miami, donde las temperaturas bajo cero impactan varias zonas. En el área de Tampa-St. Petersburg se registraron fuertes ráfagas de nieve, mientras que el Panhandle, en el noroeste del estado, y el sur de Florida enfrentaron la irrupción de aire más frío desde diciembre de 1989, según informó el Servicio Meteorológico Nacional a CNN.

Las iguanas han sido las más afectadas: el frío las congela y caen de los árboles al no poder sostenerse. Además, los cultivos de naranjas y fresas en el estado también sufren daños.

Le podría interesar: Identifican a los agentes que le dispararon a Alex Pretti: ambos de origen latino

En Nueva York, las afectaciones son más drásticas. Este lunes 2 de febrero se registraron 13 muertos por la ola de frio, una cifra sin precedentes en la ciudad. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, afirmó que as muertes se atribuyen de manera preliminar a casos de hipotermia, y se confirmaron otras tres fatalidades vinculadas directamente a sobredosis de drogas.

“El mayor peligro de este frío persistente lo corren los neoyorquinos vulnerables que permanecen expuestos a la intemperie”, afirmó Mamdani en una rueda de prensa.

Nueva York acumula 11 días seguidos con temperaturas bajo cero. Mamdani enfrenta crecientes demandas para reforzar los recursos y el personal de servicios sociales, destinados a apoyar a personas sin hogar, incluidas aquellas que rechazan la asistencia.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com