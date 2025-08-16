Estados Unidos suspende las visas humanitarias para los palestinos de Gaza

Trump mantiene su estrecha alianza con el gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aunque recientemente se ha mostrado dispuesto a facilitar la entrada de asistencia humanitaria en la Franja de Gaza. Foto: EFE - WILL OLIVER / POOL

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Estados Unidos anunció este sábado que paralizó la emisión de visados de visitantes a personas procedentes de Gaza para realizar una “exhaustiva” revisión del proceso mediante el cual ha otorgado recientemente una “pequeña cantidad” de visados humanitarios desde el enclave palestino.

“Se están suspendiendo todas las visas de visitantes para personas de Gaza mientras realizamos una revisión completa y exhaustiva del proceso y los procedimientos utilizados para emitir una pequeña cantidad de visas médicas y humanitarias temporales en los últimos días”, informó en X el Departamento de Estado estadounidense. En el breve comunicado en redes sociales, el Gobierno no ofreció detalles sobre cuánto durará esta verificación.

All visitor visas for individuals from Gaza are being stopped while we conduct a full and thorough review of the process and procedures used to issue a small number of temporary medical-humanitarian visas in recent days. — Department of State (@StateDept) August 16, 2025

Como parte de la restrictiva política migratoria de la administración del presidente Donald Trump, el Departamento de Estado ha cancelado cientos de visados desde enero pasado, incluidos los de centenares de estudiantes extranjeros que participaron en protestas propalestinas contra la ofensiva de Israel en Gaza.

Trump mantiene su estrecha alianza con el gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aunque recientemente se ha mostrado dispuesto a facilitar la entrada de asistencia humanitaria en la Franja, que sufre una de las peores crisis de su historia reciente en medio de la guerra librada entre Israel y el grupo extremista palestino Hamás.

El mandatario estadounidense ha expresado la necesidad de poner fin al conflicto en el enclave, donde las autoridades locales han denunciado un aumento en las muertes relacionadas con el hambre.

Washington sirve de mediador en las negociaciones indirectas en Doha entre Hamás y el ejecutivo de Netanyahu. Con la muerte de 62 gazatíes el viernes, el balance desde el inicio de la ofensiva israelí, el 7 de octubre de 2023, asciende a 61.897 víctimas mortales, según el Ministerio de Sanidad, controlado por Hamás.

Este anuncio del Gobierno estadounidense surge tras publicaciones de Laura Loomer, periodista e influencer aliada del presidente Trump, conocida por sus teorías racistas y conspirativas. El viernes, ella anunció que había denunciado ante legisladores republicanos la llegada a Estados Unidos de palestinos de Gaza que “trabajan para organizaciones islámicas pro Hamás (...) afiliadas a los Hermanos Musulmanes y financiadas por Catar”.

Loomer criticó duramente a “Heal Palestine”, que su cuenta X presenta como una asociación que organiza viajes médicos a Estados Unidos para palestinos de la Franja de Gaza. “Hablé con el equipo del senador Tom Cotton (presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes) y están investigando cómo estos gazatíes obtuvieron visas para Estados Unidos”, escribió.

“Esto es realmente inaceptable. Alguien debería ser despedido del Departamento de Estado cuando Marco Rubio descubra quién aprobó estas visas”, exigió Loomer aludiendo al secretario de Estado. “Están, literalmente, inundando nuestro país de yihadistas”, concluyó.

También en X, Randy Fine, miembro de la Cámara de Representantes por Florida, denunció una política de visas “inaceptable” y prometió “cooperar con las autoridades competentes para (...) buscar la deportación inmediata” de estos palestinos.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com